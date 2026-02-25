Οικονομία | Ελλάδα

Ανατιμήσεις 2,3% στα οικοδομικά υλικά τον Ιανουάριο του 2026

Μείωση τιμής καταγράφηκε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2,3% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς μείωση της τιμής σημειώθηκε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε: Αγωγούς χάλκινους (6,7%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4%), Πλαστικούς σωλήνες (3,9%), Κουφώματα αλουμινίου (3,8%), Ντουλάπες ξύλινες (3,8%), Τούβλα (3,5%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,5%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,5%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,4%), Ηλεκτρική ενέργεια (2,3%), Μαρμαρόπλακες (2,1%) και Τσιμέντο (2%).

Μείωση τιμής (0,3%) καταγράφηκε στον Σίδηρο οπλισμού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,3% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών των ετών 2025 και 2024.

