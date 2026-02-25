Η Aston Martin μειώνει κατά 20% το προσωπικό της μετά τις ζημίες μισού δισ. λιρών το 2025

Η ανακοίνωση αφορά περίπου 600 από τους περίπου 3.000 εργαζομένους του ομίλου, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα καθαρή ζημιά αυξημένη κατά 52% για πέρυσι, στα 493,2 εκατομμύρια στερλίνες (566 εκατομμύρια ευρώ).

Η βρετανική βιομηχανία αυτοκινήτων πολυτελείας Aston Martin Lagonda ανακοίνωσε σήμερα ένα σχέδιο μείωσης κατά 20% του προσωπικού της, στο περιθώριο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της για το 2025, τα οποία επιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα από τους τελωνειακούς δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η ανακοίνωση αφορά περίπου 600 από τους περίπου 3.000 εργαζομένους του ομίλου, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα καθαρή ζημιά αυξημένη κατά 52% για πέρυσι, στα 493,2 εκατομμύρια στερλίνες (566 εκατομμύρια ευρώ).

Ένα χρόνο αφότου είχε ήδη ανακοινώσει, σ' ένα προηγούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης, μείωση των εργαζομένων της εταιρείας κατά 5%, «αναγκασθήκαμε να λάβουμε στα τέλη του 2025 τη δύσκολη απόφαση να εφαρμόσουμε νέες αλλαγές. Αυτό το τελευταίο πρόγραμμα θα επιφέρει την αποχώρηση έως του 20%» των συνεργατών της επιχείρησης, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής Έιντριαν Χόλμαρκ.

Οι επιδόσεις της μάρκας που προτιμάει ο Τζέιμς Μποντ βρίσκονται σε πτώση εδώ και χρόνια. Ενώ ήλπιζε να ανακάμψει «το 2025, η παγκόσμια αγορά των αυτοκινήτων πολυτελείας διήλθε μία από τις πιο ταραγμένες χρονιές», εξέφρασε τη λύπη του ο επικεφαλής της εταιρείας.

«Η ζήτηση των καταναλωτών επηρεάσθηκε από την κλιμάκωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τις μακροοικονομικές προκλήσεις, με τον πιο αξιοσημείωτο παράγοντα να είναι η επιβολή υψηλότερων τελωνειακών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και από την Κίνα», πρόσθεσε.

Η μάρκα, η οποία είχε ήδη ανακοινώσει τον Οκτώβριο μια μείωση των πενταετών επενδυτικών σχεδίων της, από 2 δισεκατομμύρια σε 1,7 δισεκατομμύριο στερλίνες, είδε πέρυσι τον αριθμό των αυτοκινήτων που πούλησε να μειώνεται κατά 10%, στα 5.448 οχήματα. Ο τζίρος της μειώθηκε κατά 21%, στο 1,26 δισεκατομμύριο στερλίνες (1,4 δισεκατομμύριο ευρώ).

Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχαν οδηγήσει την Aston Martin να περιορίσει προσωρινά τον Απρίλιο και το Μάιο τις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν αναμονή μιας εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσινγκτον.

Μια συμφωνία τέθηκε τελικά σε ισχύ στα τέλη Ιουνίου, μειώνοντας αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς για τα βρετανικά αυτοκίνητα από 27,5% σε 10%, όμως μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό 100.000 οχημάτων ετησίως.

«Ακόμα και οι πιο ανθεκτικές μάρκες πολυτελείας, δεν είναι προφυλαγμένες από γεωπολιτικές τριβές», όμως ο γενικός διευθυντής της Aston Martin δήλωσε πως, χάρη στα μέτρα που λαμβάνονται, περιμένει φέτος «σημαντική βελτίωση» των χρηματοοικονομικών επιδόσεων.

Οι επενδυτές φάνηκε να το πιστεύουν επίσης και η μετοχή της Aston Martin σημείωνε σήμερα το πρωί άνοδο άνω του 5% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.