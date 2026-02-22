Ζαγοροχώρια: Μια βόλτα στα πιο εντυπωσιακά γεφύρια

Τα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου είναι πραγματικά μνημεία μέσα στην ομορφιά της φύσης. Η βόλτα σε αυτά αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε στα Ζαγοροχώρια.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες στα Ζαγοροχώρια είναι χωρίς αμφιβολία τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις παραδόσεις και τους θρύλους της περιοχής, αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού τοπίου. Χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και φτάνουν τα 60 σε αριθμό.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά γεφύρια της περιοχής του Ζαγορίου. Αξίζει να κάνετε μια στάση και να φωτογραφηθείτε με φόντο αυτά τα μοναδικά αριστουργήματα, έργα ξακουστών μαστόρων της πέτρας, που ακόμα και σήμερα προκαλούν τον θαυμασμό.

Γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό

Από τα πιο γνωστά και ξεχωριστά γεφύρια του Ζαγορίου, το Γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό βρίσκεται δυτικά του χωριού Κήποι. Το συγκεκριμένο γεφύρι αρχικά ήταν ξύλινο, αλλά μετατράπηκε σε πέτρινο το 1814 με χρηματοδότηση ενός καλόγερου από το μοναστήρι της Βίτσας- εξού και το δεύτερο όνομά του. Αυτό που εντυπωσιάζει όσους το αντικρίζουν από κοντά είναι το γεγονός ότι οι τρεις ημικυκλικές του καμάρες όπως στέκουν σε αρμονική παράταξη δημιουργούν την αίσθηση της ανάλαφρης κίνησης, δίνοντας την εντύπωση κινούμενης κάμπιας.

