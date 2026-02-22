Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει ήδη «συνθηκολογήσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει ήδη «συνθηκολογήσει» μπροστά στην αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη που στοχεύει να εξαναγκάσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποδεχτεί μια πυρηνική συμφωνία, δήλωσε χθες ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Oι δύο χώρες ολοκλήρωσαν την Τρίτη έναν δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, που έγιναν με τη μεσολάβηση του Ομάν, εν μέσω μιας εντατικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στον Κόλπο, όπου η Ουάσινγκτον έχει στείλει δύο αεροπλανοφόρα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «έκπληκτος» από τη στάση του Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με σοβαρές συνέπειες αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Λάρα Τραμπ, νύφη του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "απογοητευμένος", επειδή ξέρει ότι έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι έκπληκτος γιατί δεν έχουν...συνθηκολογήσει», είπε.

«Γιατί, υπό αυτή την πίεση, με τη θαλάσσια και ναυτική δύναμη που έχουμε αναπτύξει εκεί, γιατί δεν ήρθαν σε εμάς να μας πουν: "Βεβαιώνουμε ότι δεν θέλουμε (πυρηνικό) όπλο, οπότε να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε"»;

Παρά την πίεση αυτή, «είναι δύσκολο να τους φέρουμε σε αυτό το στάδιο», παραδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι είχε συνάντηση με τον Ρεζά Παχλεβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τη μοναρχία. «Συναντήθηκα μαζί του κατόπιν εντολής του προέδρου», είπε ο Γουίτκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιράν: Οι απόψεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον διαφέρουν, αλλά αναμένονται νέες διαπραγματεύσεις

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον μηχανισμό άρσης των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης σε αντάλλαγμα με περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε στο Reuters σήμερα Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι νέες συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στις αρχές Μαρτίου.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά έναν συνδυασμό εξαγωγής μέρους του αποθέματος ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (HEU), αραίωσης της καθαρότητας του HEU της και μιας περιφερειακής κοινοπραξίας για εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά σε αντάλλαγμα πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα του Ιράν για «πυρηνικό εμπλουτισμό για ειρηνικούς σκοπούς».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και υπάρχει η πιθανότητα επίτευξης μιας προσωρινής συμφωνίας», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αναμένει να είναι έτοιμο εντός ημερών ένα ιρανικό σχέδιο αντιπρότασης έπειτα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Είχε προηγηθεί μια ακόμη προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος την Πέμπτη τόνισε πως το Ιράν πρέπει να συνάψει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του, ειδάλλως «άσχημα πράγματα» θα συμβούν και φάνηκε να δίνει μια 10ήμερη διορία προτού οι ΗΠΑ ενδεχομένως αναλάβουν δράση.

Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα παραδώσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών και ορυκτών πόρων της, αλλά αμερικανικές εταιρείες μπορούν πάντα να συμμετέχουν ως εργολάβοι στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

