Ποιο είναι το «κρυφό» έσοδο του Super Bowl

Εκτός από «Έβερεστ» του αμερικανικού ράγκμπι, το Super Bowl αποτελεί επίσης μια τεράστια ευκαιρία για πωλήσεις στο λιανεμπόριο, ειδικά όταν πρόκειται για ρούχα. Όλοι θέλουν να δείχνουν όσο το δυνατόν πιο «φρέσκοι» με φανέλες, καπέλα, μπλουζάκια, κασκόλ, κολάν και κάλτσες να γίνονται ανάρπαστα.

Το merch του Super Bowl έχει γίνει μια ακμάζουσα βιομηχανία που παράγει σημαντικά έσοδα κάθε χρόνο με τους φιλάθλους να αγοράζουν επίσημο ρουχισμό για να δείξουν την υποστήριξή τους στις ομάδες τους ή για να τιμήσουν το γεγονός.

Ο όγκος των εμπορευμάτων που πωλούνται κατά τη διάρκεια του Super Bowl είναι ισχυρός, με τζίρο εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, με ορισμένους αναλυτές να εκτιμούν ότι η αξίας του ίσως να ξεπερνά και το 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το NFL, το επίσημο «μερτς» απέφερε σημαντικά έσοδα τόσο στις διαδικτυακές όσο και στις πωλήσεις εντός καταστήματος, συνιστώντας ένα από τα πιο επικερδή εμπορικά γεγονότα στον αθλητικό κόσμο.

Φανέλες, καπέλα, αναμνηστικά μπλουζάκια και άλλα είδη ένδυσης που οι οπαδοί θέλουν να κρατήσουν για να θυμούνται τον μεγάλο τελικό «ξεπουλάνε» από τα ράφια.

Τα ρούχα κυμαίνονται από casual μπλουζάκια έως high quality εμφανίσεις της ομάδας, αλλά ορισμένα είδη είναι ιδιαίτερα εμβληματικά και οδηγούν σε μαζικές πωλήσεις, όπως:

Φανέλες της ομάδας

Για τους φανατικούς οπαδούς, το πιο περιζήτητο κομμάτι ένδυσης είναι η φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας. Είτε πρόκειται για φανέλα παίκτη είτε για μια προσαρμοσμένη με το όνομα του φιλάθλου, οι φανέλες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των εμπορευμάτων Super Bowl.

Μπλουζάκια και φούτερ με κουκούλα

Τα μπλουζάκια και τα φούτερ με κουκούλα είναι δημοφιλή για τους οπαδούς που θέλουν να γιορτάσουν το μεγάλο παιχνίδι χωρίς να ξοδέψουν όσα θα έδιναν σε μια φανέλα. Αυτά τα T-Shirts φέρουν το λογότυπο του Super Bowl, το λογότυπο της ομάδας ή μία ατάκα για τη νίκη στο πρωτάθλημα.

Καπέλα

Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια ένδυσης του Super Bowl είναι το καπέλο, που συνήθως κυκλοφορεί μόλις λίγες ημέρες πριν από το ματς. Είτε πρόκειται για καπέλο με το λογότυπο του Super Bowl, το logo ομάδας ή ένα συγκεκριμένο έτος αγώνα, τα καπέλα σαρώνουν στις πωλήσεις κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Είναι δημοφιλή όχι μόνο επειδή είναι σχετικά φθηνά, αλλά και επειδή παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο στους οπαδούς να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα τους.

Κολάν και κάλτσες

Φόρμες, κάλτσες και κολάν είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τους οπαδούς να παραμείνουν ζεστοί κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, του μήνα του Super Bowl, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν την υπερηφάνεια για την ομάδα τους.

Κασκόλ, μπουφάν, κουβέρτες

Special edition είδη, όπως κασκόλ, μπουφάν, ακόμη και κουβέρτες, συχνά δημιουργούνται για οπαδούς που θέλουν να συλλέξουν κάτι μοναδικό. Αυτά τα κομμάτια κατά κανόνα τιμούν ένα ορόσημο, όπως η πρώτη νίκη μιας ομάδας στο Super BowΙ.

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων του Super Bowl μπαίνουν σε πλήρη ισχύ μερικές εβδομάδες πριν από τον μεγάλο αγώνα. Οι οπαδοί αρχίζουν να αγοράζουν μπλουζάκια, καπέλα και φανέλες για τον εαυτό τους ή ως δώρα, ενώ τις ημέρες που προηγούνται της εκδήλωσης, ειδικά το Σαββατοκύριακο πριν, οι πωλήσεις φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

Οι πωλήσεις μετά τον αγώνα αποτελούν επίσης μια σημαντική πηγή εσόδων, ιδιαίτερα για την νικήτρια ομάδα. Ο οικονομικός αντίκτυπος του ρουχισμού του Super Bowl εκτείνεται πέρα ​​από το NFL και τους λιανοπωλητές που πωλούν τα προϊόντα.

Οι τοπικές οικονομίες στις πόλεις που φιλοξενούν το Super Bowl επωφελούνται από την εισροή οπαδών που αγοράζουν εμπορεύματα σε εκδηλώσεις και στάδια. Επιπλέον, πολλοί διαδικτυακά σποτς, όπως οι Fanatics και το NFL Shop, αντιμετωπίζουν τεράστιες αυξήσεις στην επισκεψιμότητα και σημαντικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν του Super Bowl.