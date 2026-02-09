Morgan Stanley: Το tech ράλι μπορεί να συνεχιστεί χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας έχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, καθώς ο ενθουσιασμός που επικρατεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει μια ισχυρή προοπτική πωλήσεων, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Ομάδα αναλυτών της τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάικλ Γουίλσον, δήλωσε ότι οι προσδοκίες για την αύξηση των εσόδων των μεγαλύτερων τεχνολογικών μετοχών έχουν φτάσει σε «υψηλά πολλών δεκαετιών», ενώ οι αποτιμήσεις έχουν υποχωρήσει μετά την πρόσφατη μεταβλητότητα της αγοράς. Παράλληλα, η «βουτιά» των μετοχών λογισμικού έχει δημιουργήσει «ελκυστικά σημεία εισόδου» σε ορισμένες εταιρείες όπως η Microsoft και η Intuit.

«Περίοδοι όπως η περασμένη εβδομάδα δεν είναι ασυνήθιστες στους; μεγάλους επενδυτικούς κύκλους», αναφέρει ο Γουίλσον σε σημείωμά του, ωστόσο αναφέρει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη που στηρίζουν το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν ισχυρά.

Οι απόψεις του είναι πιθανό να είναι καθησυχαστικές για τους επενδυτές που έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την απόδοση από τις μεγάλες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Nasdaq 100 υπέστη τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Δεκέμβριο, ενώ απώλειες σημείωσαν και οι μετοχές που θεωρούνται ότι κινδυνεύουν από το disruption που φέρνει μαζί της η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρά την διόρθωση που σημείωσαν οι μετοχές μετά το selloff της περασμένης εβδομάδας, ο δείκτης του Bloomberg για τις «Magnificent Seven», διαπραγματεύεται περίπου στις 29 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Σύμφωνα με την ομάδα της Morgan Stanley, υπάρχουν ευκαιρίες στις εταιρείες που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για χρήση στις βασικές τους δραστηριότητες, αντί για εκείνες που δημιουργούν τεχνολογία και υποδομές. Η πρώτη ομάδα υπεραποδίδει κατά περίπου 1% σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.

Η Morgan Stanley τονίζει ακόμα την ώθηση από το ασθενέστερο δολάριο, καθώς οι εταιρείες που συμμετέχουν στον δείκτη Nasdaq 100 αντλούν περίπου τα μισά έσοδά τους από το εξωτερικό, ενώ διαβλέπουν επίσης μια ευρύτερη ανάκαμψη στις αναθεωρήσεις κερδών στους τομείς των ημιαγωγών, του λογισμικού, του τεχνολογικού υλικού και των μετοχών της Magnificent Seven.