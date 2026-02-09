Η Κομισιόν πρεσάρει τη Meta για τα ανταγωνιστικά AI chatbots στo WhatsApp

Η συμπεριφορά της Meta κινδυνεύει να εμποδίσει τους ανταγωνιστές να εισέλθουν ή να επεκταθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά βοηθών ΤΝ.

Προειδοποίηση πως θα επιβάλει προσωρινά μέτρα στη Meta εάν δεν συνεχίσει να αποκλείει βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης («ΤΝ») τρίτων από την πρόσβαση και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες στο WhatsApp απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Meta έλαβε Δήλωση Αιτιάσεων καθώς παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ εμποδίζοντας τους ανταγωνιστές της να εισέλθουν ή να επεκταθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά βοηθών ΤΝ.

Εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής από τη Meta, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην αγορά. «Τα κορυφαία προϊόντα της Meta είναι τα social media της, όπως το Facebook και το Instagram, και οι εφαρμογές επικοινωνίας καταναλωτών, όπως το WhatsApp και το Messenger. Λειτουργεί επίσης υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης και προϊόντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Η Meta παρέχει έναν βοηθό ΤΝ γενικής χρήσης, την Meta AI» υπογραμμίζεται.

Στις 15 Οκτωβρίου 2025, η Meta ανακοίνωσε μια ενημέρωση των Όρων Επιχειρηματικών Λύσεων WhatsApp, απαγορεύοντας ουσιαστικά τους βοηθούς ΤΝ γενικής χρήσης τρίτων από την εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, από τις 15 Ιανουαρίου 2026, ο μόνος βοηθός ΤΝ που διατίθεται στο WhatsApp είναι το ίδιο το εργαλείο της Meta, η Meta AI, ενώ οι ανταγωνιστές έχουν αποκλειστεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Meta ότι αυτή η αλλαγή πολιτικής φαίνεται εκ πρώτης όψεως να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και θεωρεί ότι το WhatsApp αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου για να επιτρέψει στους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Η έρευνα της Επιτροπής καταλήγει προκαταρκτικά στο συμπέρασμα ότι:

Η Meta είναι πιθανό να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») για εφαρμογές επικοινωνίας καταναλωτών, ιδίως μέσω του WhatsApp.

Η Meta είναι πιθανό να καταχράται αυτή τη δεσπόζουσα θέση αρνούμενη την πρόσβαση στο WhatsApp σε άλλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης τρίτων.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προστατευτικά μέτρα λόγω του κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας στον ανταγωνισμό. Η συμπεριφορά της Meta κινδυνεύει να δημιουργήσει εμπόδια στην είσοδο και την επέκταση και να περιθωριοποιήσει ανεπανόρθωτα τους μικρότερους ανταγωνιστές στην αγορά AI chatbots. Η αποστολή Κοινοποίησης Αιτιάσεων σχετικά με τα προσωρινά μέτρα δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Η Meta έχει πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής» επισημαίνεται.