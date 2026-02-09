Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Διοικητικές Μεταβολές στον Όμιλο Softweb

Ο κ. Σταύρος Αρώνης αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή όπως ανακοίνωσε η Alphabit, εταιρεία του Ομίλου Softweb.

Tη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος όπως ανακοίνωσε η Alphabit, εταιρεία του Ομίλου Softweb.

Παράλληλα, ο κ. Σταύρος Αρώνης αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή, με αρμοδιότητα τη διοίκηση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

«Η ανωτέρω διοικητική μεταβολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενοποίησης της Alphabit στον Όμιλο Softweb και υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης Ομίλου Οικοσυμμετρίας, με ενιαίες λύσεις που καλύπτουν business software, επικοινωνία και στρατηγική, και κυβερνοασφάλεια. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Θεοχάρη Τσιρόπουλο στο τηλέφωνο 211 850 8385 ή στο email: [email protected]» καταλήγει η ανακοίνωση.

