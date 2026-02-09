Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, μοιράστηκε εμπορικά έγγραφα με τον Έπστιν

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Έπστιν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, μοιράστηκε επίσημα βρετανικά εμπορικά έγγραφα με τον Τζέφρι Έπστιν το 2010, διαρρέοντας πληροφορίες στον σεξουαλικό εγκληματία ως εκ του ρόλου του ως κυβερνητικού απεσταλμένου, φαίνεται να δείχνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Έπστιν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Έπστιν.

Στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ email φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Έπστιν εκθέσεις για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλα μέρη, τα οποία εστάλησαν σε σχέση με ένα ταξίδι που έκανε με επίσημη ιδιότητα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς σήμερα σχετικά με το αν πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για το μοίρασμα πληροφοριών του Άντριου.

Οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεν επιτρέπεται συνήθως να μοιράζονται ευαίσθητα ή εμπορικά έγγραφα που τελούν υπό κανόνες εμπιστευτικότητας.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους Έπστιν έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό ενός γνωστού του Έπστιν, του Πίτερ Μάντελσον, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως και ο Άντριου, φαίνεται πως ο Μάντελσον μοιράστηκε επίσης ευαίσθητους κυβερνητικούς φακέλους από το 2009 και το 2010 με τον Έπστιν και η αστυνομία ερευνά ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ ασκούσε δημόσιο αξίωμα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει έναν νέο ισχυρισμό εναντίον του Άντριου σε σχέση με μια γυναίκα που οδηγήθηκε σε μια διεύθυνση στο Ουίνδσορ υπό το φως των πλέον πρόσφατων φακέλων Έπστιν.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του το 2019 και, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα. Ο Άντριου μετακόμισε από τη βασιλική έπαυλή του την περασμένη εβδομάδα.

«Εξαιρετικά ανήσυχοι» δηλώνουν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας και η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσαν "εξαιρετικά ανήσυχοι" από τις αποκαλύψεις των εγγράφων της υπόθεσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στην πρώτη του ανακοίνωση σχετικά με το σκάνδαλο, εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε σήμερα: "Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα έχουν ανησυχήσει έντονα από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους είναι πάντα με τα θύματα".

Η σημερινή ανακοίνωση του πριγκιπικού ζεύγους ωστόσο δεν αναφέρεται στον Άντριου, αλλά γίνεται σε μια στιγμή κατά την οποία σκάνδαλα που αφορούν τον πρώην πρίγκιπα κινδυνεύουν να επισκιάσουν όποιες άλλες βασιλικές δραστηριότητες.

Επίσης, δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη σημερινή ημέρα που ο Ουίλιαμ ξεκινάει την επίσημη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, μια επίσκεψη η οποία έχει χαρακτηριστεί πολύ σημαντική από διπλωματικής πλευράς.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ουίλιαμ προτιμά να κόψει περαιτέρω τους δεσμούς με τον ατιμασμένο θείο του, τόσο ο ίδιος όσο και άλλα υψηλά στην ιεραρχία μέλη της βασιλικής οικογένειας, έχουν αποφύγει να σχολιάσουν τις κατηγορίες εις βάρος του.

Καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών η Γκίλεν Μάξγουελ

Η Γκίλεν Μάξγουελ, η συνεργός του Επστιν και κόρη του περιώνυμου εκδότη Ρόμπερτ Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης, καταθέτει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα επικαλεσθεί το δικαίωμα στην σιωπή.

Η ακρόαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και η Γκίλεν Μάξγουελ θα απευθυνθεί στην επιτροπή του Κονγκρέσου από την φυλακή της στο Τέξας. Συμπίπτει με την θύελλα που έχει ξεσπάσει στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη από την δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου τεράστιου όγκου εγγράφων της υπόθεσης Επστιν που εκθέτουν πλήθος δημοσίων προσώπων.

Οι περισσότερες των τριών εκατομμυρίων σελίδες εγγράφων που δόθηκαν στην δημοσιότητα δεν περιέχουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον διώξεις.

Αλλά, αν και η απλή αναφορά του ονόματος ενός προσώπου δεν σημαίνει a priori αξιόποινη ή αξιόμεμπτη πράξη, πολλοί φοβούνται το ωστικό κύμα των αποκαλύψεων για τις παρελθούσες σχέσεις τους με τον χρηματιστή σεξουαλικό εγκληματία.

Ο Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της επιτροπής Ερευνών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που κυριαρχείται από τους Ρεπουμπλικανούς ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου την ακρόαση της Γκίλεν Μάξγουελ, 64 ετών, που αναμένεται εδώ και μήνες.

Οι συνήγοροί της απαιτούσαν από το Κονγκρέσο ποινική ασυλία σε αντάλλαγμα της κατάθεσής της.

Από την στιγμή που το Κονγκρέσο δεν χορήγησε αυτήν την ασυλία, οι συνήγοροι της Μάξγουελ προειδοποίησαν ότι θα επικαλεσθεί το δικαίωμά της στην σιωπή για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό της, δικαίωμα που εγγυάται η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος.

Κατά συνέπεια, η ακρόαση αυτή «δεν έχει άλλον στόχο παρά το απόλυτο πολιτικό θέατρο και την κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Η επιτροπή δεν θα εξασφαλίσει κατάθεση, ούτε απαντήσεις ούτε νέα στοιχεία», έχουν προειδοποιήσει οι συνήγοροι της Γκίλεν Μάξγουελ.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρο Χάνα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επιστολή που περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις τις οποίες υπολογίζει να θέσει στην Γκίλεν Μάξγουελ, ακόμη και αν αρνηθεί να απαντήσει.

«Εχετε, εσείς ή ο κ. Επστιν, οργανώσει, διευκολύνει ή επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ την πρόσβαση σε ανήλικες;», είναι η μία από τις ερωτήσεις. Αλλη ερώτηση αφορά σε εν δυνάμει συνεργούς του Επστιν. «Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχουν διωχθεί;».

Ο βουλευτής θα ρωτήσει επίσης ποιες είναι «οι ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες Πληροφοριών, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την Ρωσία και το Ισραήλ, με τις οποίες ο κ. Επστιν μοιράστηκε πληροφορίες ή για λογαριασμό ποιων ενεργούσε».

Συνάντηση με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπανς, πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου, σε μία πολύ ασυνήθιστη κίνηση, την Γκίλεν Μάξγουελ στην Φλόριντα, όπου τότε εξέτιε την ποινή της, για να την ανακρίνει επί μιάμιση ημέρα.

Λίγο καιρό μετά, μεταφέρθηκε σε νέα χαλαρότερη φυλακή στο Τέξας, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα πρακτικά αυτής της συνομιλίας που δόθηκαν στην δημοσιότητα τον Αύγουστο, η Γκίλεν Μάξγουελ δηλώνει ότι δεν πιστεύει στο σενάριο της αυτοκτονίας του Τζέφρι Επστιν τον Αύγουστο 2019 στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, χωρίς να είναι σε θέση να κάνει υποθέσεις για την ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον θάνατο του συνεργού και συντρόφου της.

Μερίδα των Αμερικανών και πρόσωπα της ριζοσπαστικής δεξιάς θεωρούν ότι ο χρηματιστής δολοφονήθηκε για να μην ενοχοποιήσει προσωπικότητες που είχαν επωφεληθεί από τις δραστηριότητές του.

Κατά την ίδια συνομιλία, η Γκίλεν Μάξγουελ δηλώνει ότι ο Επστιν δεν διατηρούσε «λίστα πελατών» και ότι «δεν έχει γνώση» για τυχόν εκβιασμούς σημαντικών προσωπικοτήτων.

Η ίδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει καλέσει χωριστά για το τέλος του μήνα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και την σύζυγό του Χίλαρι, πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τις σχέσεις που διατηρούσε ο Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Επστιν.

Οι δύο ζήτησαν δημόσια ακρόαση λέγοντας ότι θέλουν να εμποδίσουν την εργαλειοποίηση των δηλώσεών τους από τους Ρεπουμπλικανούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ