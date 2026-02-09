Ο Σκότι Πίπεν δημοπρατεί προσωπικά μεμοραμπίλια αξίας 6 εκατ. δολαρίων

H δημοπρασία του Μαρτίου θα περιλαμβάνει αντικείμενα που είχε κατά τη διάρκεια της 17χρονης καριέρας του στο NBA, με 9 σεζόν στο πλευρό του Μάικλ Τζόρνταν.

Ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς και έξι φορές πρωταθλητής του NBA, Σκότι Πίπεν, προσέλαβε τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's για να πουλήσει μια επιλογή από τα προσωπικά του αντικείμενα. Με την ονομασία «The Scottie Pippen Collection (Η Συλλογή του Σκότι Πίπεν)», η δημοπρασία πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα περιλαμβάνει αντικείμενα που φορούσε προσωπικά κατά τη διάρκεια της 17χρονης καριέρας του στο NBA, με 9 σεζόν στο πλευρό του Μάικλ Τζόρνταν.

Η συλλογή αναμένεται να αξίζει περισσότερα από 6 εκατ. δολάρια, με τις τιμές για τα αντικείμενα να κυμαίνονται από 30.000 δολάρια έως πάνω από 1 εκατ. δολάρια. Ο «Πιπ» δήλωσε στο Bloomberg σε συνέντευξή του ότι άρχισε να συλλέγει τις φανέλες του από όταν ήταν μικρό παιδί. «Τελικά συνέβησαν σπουδαία πράγματα. Είτε ήταν η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, είτε το να είμαι μέλος μιας ομάδας all-star είτε το να είμαι στην Dream Team, συνειδητοποίησα ότι μάζευα πολλά πολύτιμα αντικείμενα» υπογράμμισε.

Το πιο ακριβό αντικείμενο αναμένεται να είναι ένα ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών Air Jordan VII που φορούσε ο «Black Jesus» στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. Σύμφωνα με τον Πίπεν, μετά τον αγώνα, ενώ βρίσκονταν στα αποδυτήρια και μάζευαν τα πράγματά τους, απλώς ζήτησε από τον Τζόρνταν τα παπούτσια του.

«Του ζήτησα να τα υπογράψει», θυμήθηκε ο 60χρονος ενώ η αξία των παπουτσιών εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2,5 εκατ. δολαρίων. Ο πρώην σμολ φόργουορντ ανέφερε ότι έχει κρατήσει μόνο δύο αντικείμενα από συμπαίκτες: τα παπούτσια του Τζόρνταν και μια φανέλα του Λάρι Μπερντ, και τα δύο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

Η φανέλα του «Λάρι Λέτζεντ» πρόκειται επίσης να συμπεριληφθεί στη συλλογή. Το πρώην «τριάρι» ανέφερε ότι η χρονική στιγμή ήταν η κατάλληλη για να βγάλει στη φόρα τη συλλογή του και να δώσει σε συλλέκτες τα αντικείμενα. «Ένιωσα ότι είχα περάσει πολύ χρόνο μαζί. Το έχω ξεπεράσει κάπως. Προσωπικά, έχω δει αρκετά από τον παίκτη με το νούμερο 33 στο στήθος και την πλάτη» κατέληξε.