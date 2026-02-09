Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε «σημαντική αλλαγή πολιτικής»

Η υπερσυντηρητική πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εκτίμησε σήμερα ότι οι Ιάπωνες επιθυμούν «σημαντική αλλαγή πολιτικής».

Η υπερσυντηρητική πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εκτίμησε σήμερα ότι οι Ιάπωνες επιθυμούν «σημαντική αλλαγή πολιτικής», μία ημέρα μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις οποίες το κόμμα της κέρδισε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των εδρών της κάτω βουλής.

Αφού έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Ιαπωνία, η Τακαΐτσι ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου τη διάλυση της κάτω βουλής, όπου ο κυβερνητικός συνασπισμός διέθετε μικρή πλειοψηφία.

Φαίνεται ότι κέρδισε το στοίχημα: το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) κέρδισε περίπου 316 από τις 465 έδρες, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα τα οποία επικαλούνται τοπικά μέσα. Με το συμμαχικό της Κόμμα της Καινοτομίας αναμένεται να φτάσει τις 352 έδρες.

Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, η 64χρονη Τακαΐτσι θα έχει μια ισχυρή εντολή για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της.

«Οι πολίτες επέδειξαν κατανόηση και συμπάθεια προς τις εκκλήσεις μας αναφορικά με την επιτακτική ανάγκη για σημαντική αλλαγή πολιτικής», δήλωσε σήμερα η Τακαΐτσι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το Τόκιο, σημειώνοντας ότι έχει συναίσθηση «της πολύ βαριάς ευθύνης να κάνει την Ιαπωνία πιο ισχυρή και πιο ευημερούσα».

Ωστόσο η περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού αναμένει προσεκτικά τις εξελίξεις, καθώς η ένταση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας έχει οξυνθεί αφότου η Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν.

Η Κίνα σήμερα δεσμεύθηκε να δώσει «αποφασιστική απάντηση», αν «οι ακροδεξιές, ιαπωνικές δυνάμεις εκτιμήσουν λανθασμένα την κατάσταση και δράσουν με ανεύθυνο και απερίσκεπτο τρόπο», την ώρα που η Ιαπωνία υιοθετεί μια πιο σκληρή αμυντική πολιτική.

Η Τακαΐτσι δήλωσε από την πλευρά της σήμερα ανοικτή στον διάλογο με την Κίνα: «Έχουμε ήδη ανταλλάξει απόψεις. Συνεχίζουμε την ανταλλαγή απόψεων. Όμως τις διεξάγουμε με συντεταγμένο και προσήκοντα τρόπο», προειδοποίησε.

«Προστατεύουμε αποφασιστικά την ειρήνη και την ανεξαρτησία του κράτους μας, του εδάφους μας, των χωρικών μας υδάτων, του εναέριου χώρου μας καθώς και τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών μας», υπογράμμισε.

Οι αγορές ενδέχεται επίσης να ανησυχήσουν για τυχόν εκτροχιασμό των δημοσιονομικών της Ιαπωνίας και για το τεράστιο επίπεδο χρέους της χώρας, εάν η Τακαΐτσι συνεχίσει τα μέτρα τόνωσης με στόχο την ενδυνάμωση της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Ήδη στα τέλη του 2025 η Ιάπωνας πρωθυπουργός υιοθέτησε ένα σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας ύψους 110 δισεκ. ευρώ και δεσμεύθηκε να εξαιρέσει τα τρόφιμα από τον φόρο κατανάλωσης 8% προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά.

Παράλληλα η Τακαΐτσι χαρακτήρισε «άνευ ορίων» τις δυνατότητες συνεργασίας της χώρας της με τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα επαναλάβουν κατά την επίσκεψή της στην Ουάσινγκτον «την αδιάσπαστη ενότητα» μεταξύ των δύο χωρών.

«Αναφορικά με τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Τραμπ, θα επαναβεβαιώσουμε την αδιάσπαστη ενότητα μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ και θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματίας, της οικονομίας και της ασφάλειας. Στη συνέχεια, θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ιαπωνο-αμερικανικής συμμαχίας », τόνισε.

Πολλοί ψηφοφόροι υποστήριξαν την Τακαΐτσι «με την ελπίδα ότι το PLD θα βάλει τέλος στην οικονομική στασιμότητα», δήλωσε στο AFP ο Τέτσουο Κοτάνι, ερευνητής στο Ιαπωνικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη δυσκολία αντιμετώπισης του πληθωρισμού και τον κίνδυνο «αναπόφευκτων» αυξήσεων φόρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.

Στην αντιπαράθεση μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο, το γεγονός ότι η Τακαΐτσι αρνήθηκε να πάρει πίσω τις δηλώσεις της για την Ταϊβάν «συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητάς της», δήλωσε στο AFP η Μαργαρίτα Εστέβεζ-Άμπε, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Syracuse.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν θα αντιμετωπίσει άλλη εκλογική αναμέτρηση πριν το 2028, «το καλύτερο σενάριο για την Ιαπωνία θα ήταν να επικεντρωθεί στη βελτίωση των σχέσεων με την Κίνα», προειδοποίησε.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Τακαΐτσι δεν φάνηκε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις φεμινιστικές διεκδικήσεις σε μια χώρα όπου στην πολιτική κυριαρχούν οι άνδρες.

Παράλληλα εμφανίστηκε συντηρητική στις απόψεις της για τη μετανάστευση και δεσμεύθηκε να ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ