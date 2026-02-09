Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για απείθεια στον «Φραπέ» - Πότε είναι η δίκη

Ποινική δίωξη για απείθεια ασκήθηκε σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη Γιώργο Ξυλούρη, με το προσωνύμιο «Φραπέ».

Υπενθυμίζεται πως όταν είχε κληθεί για πρώτη φορά να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχε εμφανιστεί, αλλά είχε στείλει υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η δίκη προγραμματίστηκε για τις 30 Μαρτίου, κατά τον ΣΚΑΙ.

