Τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα και τα ορόσημα για τις ανακοινώσεις του κόμματος

Προεκλογική συγκέντρωση θύμιζε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα με τον κόσμο που συγκεντρώθηκε σε θερμό κλίμα να δίνει νέα ώθηση στα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού.

Αν και όλα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει αρχές του καλοκαιριού να ανακοινώσει το νέο κόμμα, εντούτοις οι τελικές αποφάσεις ακόμη δεν έχουν παρθεί. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού μελετούν όλα τα ενδεχόμενα με κρίσιμο παράγοντα να αποτελεί και το πότε θα στηθούν οι εθνικές κάλπες.

