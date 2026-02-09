Πολιτική | Ελλάδα

Τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα και τα ορόσημα για τις ανακοινώσεις του κόμματος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα και τα ορόσημα για τις ανακοινώσεις του κόμματος
Προεκλογική συγκέντρωση θύμιζε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα.

Προεκλογική συγκέντρωση θύμιζε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα με τον κόσμο που συγκεντρώθηκε σε θερμό κλίμα να δίνει νέα ώθηση στα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού.

Αν και όλα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει αρχές του καλοκαιριού να ανακοινώσει το νέο κόμμα, εντούτοις οι τελικές αποφάσεις ακόμη δεν έχουν παρθεί. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού μελετούν όλα τα ενδεχόμενα με κρίσιμο παράγοντα να αποτελεί και το πότε θα στηθούν οι εθνικές κάλπες.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση έως 20% - Πάνω από 780.000 ασφαλισμένες κατοικίες

ΜΜΜ: Τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες, φθορές και επιθέσεις σε ελεγκτές - Η κοινωφελής εργασία

Τα «αναχώματα» του ΕΦΚΑ για να υποχωρήσει το κύμα εξόδου προς την σύνταξη της τελευταίας 6ετίας

tags:
Αλέξης Τσίπρας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider