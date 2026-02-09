ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ

Πρόκειται για διάφορες ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της πρόσκλησης 1Γ/2025.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η 1ΓΒ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της πρόσκλησης 1Γ/2025.

Δείτε εδώ τις θέσεις.