Μακρόν για υπόθεση Έπστιν: Η αμερικανική δικαιοσύνη «θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ερωτηθείς σήμερα στο Παρίσι για την υπόθεση Επστιν, δήλωσε ότι αφορά πρωτίστως τις ΗΠΑ και ότι η αμερικανική δικαιοσύνη «θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της», ενώ επισήμανε πως οι ένοχοι θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το μυαλό του βρίσκεται στα θύματα αυτής της υπόθεσης, πολλά από τα οποία, όπως είπε, επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Εξέφρασε τελος την λύπη του για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκαν ονόματα και φωτογραφίες των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ