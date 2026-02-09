Τουρισμός

National Geographic: Αυτή είναι η πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας

Το National Geographic ταξίδεψε στην πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας και προτείνει όλα όσα αξίζει να κάνει κάποιος εκεί.

Αφιέρωμα στις ομορφιές και τα αξιοθέατα του Ναυπλίου έκανε το National Geographic, χαρακτηρίζοντας την πρωτεύουσα της Αργολίδας ως την «πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας».

Η πόλη του Ναυπλίου, μόλις μερικές ώρες από την Αθήνα, «είναι ένας θησαυρός διαχρονικής ομορφιάς και χαλαρωτικής γοητεία», γράφει το National Geographic και προσθέτει: «Ως η πρώτη σύγχρονη πρωτεύουσα της Ελλάδας, συνδυάζει νεοκλασική αρχιτεκτονική, πλακόστρωτα δρομάκια και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Εδώ μπορείτε να εξερευνήσετε ιστορικούς αμπελώνες, να περιπλανηθείτε σε γραφικά σοκάκια και να δείτε το Αιγαίο να λάμπει στο ηλιοβασίλεμα».

