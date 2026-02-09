Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέα Αττική Οδός: Απάτη με παραπλανητικά μηνύματα - Τι να προσέχουν οι συνδρομητές e-pass

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέα Αττική Οδός: Απάτη με παραπλανητικά μηνύματα - Τι να προσέχουν οι συνδρομητές e-pass
Οι συνδρομητές e-PASS δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Ανακοίνωση, σχετικά με παραπλανητικά γραπτά μηνύματα SMS, εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός στην οποία τονίζει ότι οι συνδρομητές e-PASS δεν θα λάβουν ποτέ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς τους.

Επιπλέον, αναφέρει πως αν λάβουν παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου θα πρέπει να το αγνοήσουν, να μην πατήσουν τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και να προχωρήσουν σε διαγραφή του. Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

«Η Νέα Αττική Οδός υπενθυμίζει πως δεν θα ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες», προσθέτει.

«Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση έως 20% - Πάνω από 780.000 ασφαλισμένες κατοικίες

ΜΜΜ: Τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες, φθορές και επιθέσεις σε ελεγκτές - Η κοινωφελής εργασία

Τα «αναχώματα» του ΕΦΚΑ για να υποχωρήσει το κύμα εξόδου προς την σύνταξη της τελευταίας 6ετίας

tags:
Αττική Οδός
Αυτοκινητόδρομοι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider