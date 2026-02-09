Νέα Αττική Οδός: Απάτη με παραπλανητικά μηνύματα - Τι να προσέχουν οι συνδρομητές e-pass

Οι συνδρομητές e-PASS δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Ανακοίνωση, σχετικά με παραπλανητικά γραπτά μηνύματα SMS, εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός στην οποία τονίζει ότι οι συνδρομητές e-PASS δεν θα λάβουν ποτέ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς τους.

Επιπλέον, αναφέρει πως αν λάβουν παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου θα πρέπει να το αγνοήσουν, να μην πατήσουν τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και να προχωρήσουν σε διαγραφή του. Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

«Η Νέα Αττική Οδός υπενθυμίζει πως δεν θα ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες», προσθέτει.

«Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας», καταλήγει η ανακοίνωση.