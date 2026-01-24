Η Ελίζαμπεθ Χολμς ζητά πρόωρη αποφυλάκιση από τον Τραμπ

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, η πρώην CEO της Theranos που έχει στιγματιστεί από σκάνδαλο απάτης, ζήτησε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να της χορηγήσει πρόωρη αποφυλάκιση.

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, η πρώην CEO της Theranos που έχει στιγματιστεί από σκάνδαλο απάτης, ζήτησε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να της χορηγήσει πρόωρη αποφυλάκιση, σύμφωνα με αίτημα που κατέθεσε πέρσι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Χολμς είχε καταδικαστεί το 2022 για εξαπάτηση επενδυτών και μπήκε σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας το 2023 για να εκτίσει την ποινή των 11 ετών, η οποία προβλέπεται να λήξει τον Δεκέμβριο του 2031. Αν εγκριθεί το αίτημά της για μείωση της ποινής, θα μπορούσε να αποφυλακιστεί σχεδόν έξι χρόνια νωρίτερα.

Πέρσι, δικαστήριο έφεσης στις ΗΠΑ επικύρωσε τις καταδίκες της Χολμς και του προέδρου της Theranos, Ράμες «Σάνι» Μπαλάνι, καθώς και την εντολή καταβολής αποζημιώσεων ύψους 452 εκατομμυρίων δολαρίων στους επενδυτές-θύματα.

Η Χολμς ίδρυσε την Theranos ενώ ήταν φοιτήτρια, και σύντομα έγινε μια από τις πιο γνωστές γυναίκες της Silicon Valley χάρη στην υπόσχεσή της να μεταμορφώσει τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία ισχυριζόταν ότι η τεχνολογία της μπορούσε να ανιχνεύει με ακρίβεια ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης με λίγες μόνο σταγόνες αίματος. Η Theranos προσέλκυσε χρηματοδότηση ύψους 945 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ απέκτησε ένα διοικητικό συμβούλιο με γνωστά πρόσωπα της πολιτικής και σημαντικούς εμπορικούς συνεργάτες.