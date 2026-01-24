Σε επιφυλακή 150 εκατ. Αμερικανοί λόγω χιονοθύελλας - 14 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Περισσότερες από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολικές θερμοκρασίες σαρώνουν τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο υδράργυρος έχει φτάσει μέχρι τους -50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι η πολιτεία επιστρατεύει πάνω από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, η οποία, όπως είπε, δεν θα αφήσει καμία γωνιά της πολιτείας «άτρωτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

«Αν λάβουμε υπόψη και το κρύο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο Τζέικομπ Άσερμαν, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», δήλωσε την Παρασκευή (23/1) η Κέιτλιν Ντιρκς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εξηγώντας: «Αποκαλούμε αυτή τη χειμερινή καταιγίδα ιστορική επειδή τα συνολικά στρώματα πάγου προβλέπονται καταστροφικά για τις υποδομές».

Χαοτικές συνθήκες στους δρόμους και θυελλώδεις άνεμοι

Χαοτικές σκηνές καταγράφονται σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, με τη μηδενική ορατότητα να καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση. Στην Αϊόβα, ισχυροί άνεμοι παραλίγο να παρασύρουν ημιφορτηγό. Σύμφωνα με το NBC News, οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ενδέχεται να διαρκέσουν έως και δέκα ημέρες, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά τοπικά τα 30 εκατοστά σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών.

Από τη Νέα Υόρκη έως το Τέξας, συνολικά 14 πολιτείες -συμπεριλαμβανομένων των Αρκάνσας, Τζόρτζια, Τέξας, Βόρειας Καρολίνας και Νότιας Καρολίνας- έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ψύχους των τελευταίων ετών. Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησε για «επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες», με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα.

Take this storm seriously, folks.



Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.

- Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.

- Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Στη Μινεσότα, ο υδράργυρος κατρακύλησε έως και τους -50 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Σικάγο η λίμνη Μίσιγκαν έχει παγώσει σχεδόν πλήρως, με θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία -30 έως -40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Προετοιμασία των πολιτών και προβλήματα στις υποδομές

Το Associated Press μεταδίδει ότι η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 150 εκατομμύρια Αμερικανούς, με τον κύριο φόβο να αφορά διακοπές ρεύματος. Κάτοικοι σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από αυγά, βούτυρο και μπέικον. Σε πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, εξαντλήθηκαν φιάλες αερίου, αλάτι και άμμος.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας, έχει επηρεαστεί περισσότερο, με περισσότερες από 1.200 από τις πτήσεις αναχώρησης ή άφιξης του Σαββατοκύριακου να έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα πολικού ψύχους δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Ένα δεύτερο μέτωπο παγετού από τον Καναδά αναμένεται να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, παρατείνοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες και αυξάνοντας τους κινδύνους για τις μετακινήσεις και τις υποδομές.

Πηγή: ertnews.gr