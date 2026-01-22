Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Γλυφάδας, δρομολογείται έκτακτη χρηματοδότηση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Γλυφάδας, δρομολογείται έκτακτη χρηματοδότηση
Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Υποδομές: Τα μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται το 2026 - Πού «κόβονται κορδέλες»

Απασχόληση: Ουραγός στην Ευρώπη η Ελλάδα - Υπολείπεται ακόμη και των βαλκανικών κρατών

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

tags:
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider