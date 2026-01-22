Ειδήσεις | Διεθνή

Το βόρειο σέλας, όπως φαίνεται από το διάστημα - Το εκπληκτικό βίντεο κοσμοναύτη

Ένας κοσμοναύτης τράβηξε ένα εκπληκτικό βίντεο κατά τη διάρκεια της ισχυρής ηλιακής καταιγίδας που σημειώθηκε προ ημερών.

O κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ απαθανάτισε την εκπληκτική θέα από το βόρειο σέλας πάνω από τη Γη, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το φαινόμενο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

