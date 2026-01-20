Ειδήσεις | Ελλάδα

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία, Αργολίδα για την Τετάρτη

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα ώστε να περιορίσουν για αύριο Τετάρτη τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα ώστε να περιορίσουν για αύριο Τετάρτη τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Τα φαινόμενα στην περιοχή αναμένεται να είναι έντονα, ενώ δεν αποκλείονται πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων.

Μήνυμα 112 ενόψει της αυριανής κακοκαιρίας που θα πλήξει την περιοχή εστάλη και στη Λακωνία.

Ακολούθησαν ανάλογα μηνύματα και για Κορινθία, Αργολίδα:

