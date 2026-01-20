Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επ. Κεφαλαιαγοράς και Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, και τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής, κ. Νικόλαο Φίλιππα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού υπέγραψαν χθες, 19 Ιανουαρίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης και την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην ελληνική κοινωνία.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, και τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής, κ. Νικόλαο Φίλιππα.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η υλοποίηση κοινών δράσεων, όπως η παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο και podcasts, η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, απευθυνόμενων σε μαθητές, φοιτητές, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονου και προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού για θέματα κεφαλαιαγοράς και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς και στη διαχρονική αποστολή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε: «Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη μιας υγιούς, διαφανούς και ανθεκτικής κεφαλαιαγοράς. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, επιδιώκουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης πρακτικών εργαλείων με στόχο οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες και υπεύθυνες επενδυτικές αποφάσεις».

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας, ανέφερε: «Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της προστασίας του πολίτη. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και απαραίτητη προϋπόθεση για ενημερωμένες αποφάσεις και για μια ποιοτική ζωή χωρίς χρηματοοικονομικό άγχος. Η χρηματοοικονομική γνώση μειώνει τις ανισότητες και ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα. Με την συνεργασία αυτή δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε κοινές δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε περισσότεροι πολίτες -ιδίως οι νέοι -να αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια που απαιτεί η σύγχρονη πολύπλοκη οικονομική πραγματικότητα».

Η διάρκεια του Μνημονίου ορίζεται έως πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης ή τροποποίησης κατόπιν κοινής γραπτής συμφωνίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού επιβεβαιώνουν, μέσω της παρούσας συνεργασίας, τη δέσμευσή τους να συμβάλουν ενεργά στη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των πολιτών και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.