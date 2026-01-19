Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Οι αρχές δίνουν διορία στους νέους που εμπλέκονται σε ταραχές να παραδοθούν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Οι αρχές δίνουν διορία στους νέους που εμπλέκονται σε ταραχές να παραδοθούν
Ιράν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το Ιράν είναι αντιμέτωπο με ένα μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη.

Ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας έδωσε σήμερα διορία τριών ημερών σε όσους «εμπλέκονται άθελά τους σε ταραχές» ώστε να παραδοθούν στις αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι θα τύχουν «μεγαλύτερης επιείκιας».

«Οι νέοι που άθελά τους ενεπλάκησαν σε ταραχές θεωρούνται άνθρωποι που εξαπατήθηκαν και όχι στρατιώτες του εχθρού», είπε ο Άχμαντ Ρεζά Ραντάν μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν είναι αντιμέτωπο με ένα μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, από εμπόρους που διαμαρτύρονταν για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Την περασμένη Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για 20.000 συλλήψεις.

Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι «στασιαστές» χειραγωγούνται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε «ταραχές».

Ο εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών Ασγάρ Τζαχανγκίρ επανέλαβε ότι οι συλληφθέντες θα δικαστούν γρήγορα, προειδοποιώντας ότι ορισμένες από τις κατηγορίες επισύρουν τη θανατική ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRC Ελληνικού: «Ψηλώνει» το τουριστικό project με καζίνο των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Hard Rock

Αυθαίρετα: Τέλος χρόνου στις 31 Μαρτίου - Πρόστιμα και συνέπειες για ακίνητα, μεταβιβάσεις

Στα 446,87 ευρώ αυξάνεται η εθνική σύνταξη το 2026 - Οι 10 ειδικές παροχές που συμπαρασύρει

tags:
Ιράν
Διαδηλώσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider