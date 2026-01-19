To καταφύγιο του Yves Saint Laurent στο Μαρακές είναι μια πραγματική όαση

Αν και ο βοτανικός κήπος Majorelle ήταν επί δεκαετίες ανοιχτός στο κοινό, η Villa Oasis παρέμενε αυστηρά κλειστή μέχρι πρόσφατα.

Το προσωπικό καταφύγιο του Yves Saint Laurent, κρυμμένο μέσα στην καταπράσινη όαση του Jardin Majorelle στο Μαρακές, η Villa Oasis είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της, μια πραγματική όαση.

Αν και ο βοτανικός κήπος Majorelle ήταν επί δεκαετίες ανοιχτός στο κοινό, η Villa Oasis παρέμενε αυστηρά κλειστή μέχρι πρόσφατα, όταν άνοιξε τις πόρτες της προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια ματιά στον κόσμο του μεγάλου σχεδιαστή.

