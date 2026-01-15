Υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στη Βρίσα Λέσβου

Το έργο, προϋπολογισμού 3.689.274,20 ευρώ, αφορά στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στη θέση του σχολείου που υπέστη ολική καταστροφή στον σεισμό του 2017.

Υπεγράφη, σήμερα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σύμβαση του έργου για την κατασκευή νέων κτηρίων που θα στεγάσουν το 3θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και το μονοθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο στη Βρίσα Λέσβου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Αρώνης και Στρατής Κυρατζής, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βρίσας Νίκος Λάσκαρης, ο Πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης.

Το έργο, προϋπολογισμού 3.689.274,20 ευρώ, αφορά στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στη θέση του σχολείου που υπέστη ολική καταστροφή στον σεισμό του 2017. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η ανέγερση τριών πλήρως διαχωρισμένων και λειτουργικά αυτόνομων κτιρίων για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, καθώς και της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητο κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021 – 2027», με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας ουσιαστικής δέσμευσης προς την τοπική κοινωνία της Λέσβου. Οκτώ χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2017, η Βρίσα αποκτά ξανά το σχολείο της, ένα έργο που συνδυάζει τον σεβασμό στον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης.

Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την επίβλεψη της ΚΤΥΠ, προχωρούμε με ταχύτητα και συνέπεια, ώστε μέσα σε 18 μήνες τα παιδιά της Βρίσας και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί να επιστρέψουν στο σχολείο τους, σε ένα περιβάλλον αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών τους.

Τα νέα σχολεία στη Βρίσα αποτελούν μέρος του ευρύτερου και συνεκτικού προγράμματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο υλοποιείται μέσω των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις, νέες κατασκευές, ενεργειακές αναβαθμίσεις και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα ΣΔΙΤ και το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», επενδύουμε σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές μονάδες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Συνυπολογίζοντας τα έργα ανακαίνισης σε 430 σχολικές μονάδες της πρώτης φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το σύνολο των έργων στον τομέα της Παιδείας αφορά 496 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με προϋπολογισμό άνω των 381 εκατ. ευρώ.

Αποδεικνύεται έτσι, έμπρακτα ότι η Παιδεία αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί με τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε: «Τα νέα σχολεία που χτίζουμε στη Βρίσα αποτελούν μια ουσιαστική πράξη ευθύνης στα παιδιά της περιοχής, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς που, όλα αυτά τα χρόνια, κράτησαν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2017.

Με το νέο, σύγχρονο και απολύτως ασφαλές σχολικό συγκρότημα, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον μάθησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, στηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και προοπτικής για τις οικογένειες της Βρίσας. Παράλληλα, η δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων προσφέρει έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού και δραστηριοτήτων, προς όφελος όχι μόνο της σχολικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας συνολικά.

Το συγκεκριμένο έργο, αποτυπώνει έμπρακτα τη βούληση της Κυβέρνησης να επενδύσει στην ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε περιοχές που δοκιμάστηκαν.

Για εμάς στο Υπουργείο Παιδείας, κάθε νέο σχολείο είναι μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας. Στη Βρίσα, το μέλλον αυτό χτίζεται ξανά, με σεβασμό στην ιστορία του τόπου και με πίστη στις δυνατότητες της νέας γενιάς».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ανέφερε: «Η παρουσία της στενής φίλης και συνεργάτιδας, Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στην σημερινή υπογραφή υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο μας σε ζητήματα που αφορούν την Παιδεία. Θα μου επιτρέψετε, ωστόσο, να θέσω δύο παραμέτρους που θεωρώ κρίσιμες.

Πρώτον, ο σεισμός. Ο σεισμός αποτελεί σημαντική δοκιμασία για ένα μεγάλο νησί, αλλά όχι την μόνη. Έχουμε ζήσει καταστροφές σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, με πιο χαρακτηριστικές τις ζημιές στη Θεσσαλία και στα σχολικά κτίρια μετά το φαινόμενο Daniel.

Σε αυτές τις δυσκολίες προστίθεται ακόμη μία: μιλάμε για ένα νησί με ακριτικά χαρακτηριστικά, που όπως και μεγάλο μέρος της ελληνικής υπαίθρου δοκιμάζεται από πολλούς παράγοντες, αρκετούς από τους οποίους βλέπουμε καθημερινά στις οθόνες μας. Τη δυσκολία του να ζεις στην περιφέρεια. Σε αυτό το περιβάλλον, το πρώτο και βασικό βήμα για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους είναι η Παιδεία. Οι γονείς, πριν από οτιδήποτε άλλο, ζητούν ένα σχολείο για τα παιδιά τους. Γι’ αυτό σήμερα, σε ένα χωριό της Λέσβου, δημιουργούμε ένα σχολικό συγκρότημα που δεν θα εξυπηρετήσει μόνο την εκπαιδευτική ανάγκη αλλά θα κρατήσει ζωντανή την κοινότητα. Θα επιτρέψει στους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν στη Μυτιλήνη, στην Αθήνα ή αλλού για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες.

Αυτό είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να προσφέρει η Πολιτεία. Και η σημερινή Κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προτεραιοποιήσει την Παιδεία. Σκεφτείτε τα μεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν στη Θεσσαλία, με τη συμβολή και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σκεφτείτε τις παρεμβάσεις σε σχολεία σε όλη τη χώρα, μέσα από το εξαιρετικό έργο της ΚΤΥΠ: εξωραϊσμοί, εκσυγχρονισμοί, νέες υποδομές - ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η Παιδεία αποτελεί ουσιαστικό, αν και συχνά αθέατο, παράγοντα για την παραμονή των κατοίκων στην ελληνική περιφέρεια. Και γι’ αυτό το σημερινό έργο στη Λέσβο, έστω και ως μεμονωμένη παρέμβαση, αξίζει να χαιρετιστεί από όλους. Είναι μια ουσιαστική συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ».

Ο Βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου σε δήλωσή του σημείωσε:

«Ευχαριστώ τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για την αποφασιστική συμβολή τους για την υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο εδώ και εφτά χρόνια, από τους σεισμούς του 2017, προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας.

Αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνησή μας δίνει, διαχρονικά, προτεραιότητα στην εκπαίδευσή και φροντίζει, μεταξύ των άλλων και για τις υποδομές της.

Επίσης, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο κ. Τιμολέοντα Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Γιάνναρη, οι οποίοι ενεργοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» για την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος υπογράμμισε:

«Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του 3/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και του Μονοθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βρίσας, οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προχωρούν στην υλοποίηση ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για τη Λέσβο και, κυρίως, για την τοπική κοινωνία της Βρίσας.

Ένα έργο έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός του 2017.

Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς της περιοχής ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό περιβάλλον, αντάξιο των αναγκών τους.

Μέσα από τη συστηματική δουλειά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Παιδείας, των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. και με τη στήριξη ευρωπαϊκών πόρων, επενδύουμε σε υποδομές που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και δίνουν προοπτική στις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης είπε:

«Προκειμένου ένα νησί να κρατήσει τους νέους του και να δημιουργήσει ευκαιρίες γι’ αυτούς, η επένδυση στην παιδεία δεν είναι απλά σημαντική – είναι ζωτικής σημασίας.

Σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση για την κατασκευή του 3θεσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Μονοθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βρίσας Λέσβου, προϋπολογισμού 3.689.274,20 ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», επιτελεί το καθήκον της, ενισχύοντας τις υποδομές παιδείας, γνωρίζοντας ότι έτσι ενισχύει τα θεμέλια της πατρίδας μας».