«Η Κίνα είναι αντίθετη στη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις», λέει ο ΥΠΕΞ

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του ότι το Πεκίνο αντιτίθεται «στη χρήση [βίας] ή στην απειλή καταφυγής στη βία στις διεθνείς σχέσεις», στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι διαδηλώσεις στο Ιράν.

Η τηλεφωνική συνδιάλεξη του Ουάνγκ Γι με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πραγματοποιήθηκε έπειτα από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες από διαδηλώσεις που θέτουν ανοιχτά στο στόχαστρο την εξουσία.

«Η Κίνα (...) αντιτίθεται στη χρήση [βίας] ή στην απειλή καταφυγής στη βία στις διεθνείς σχέσεις, είναι αντίθετη οι χώρες να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε άλλες χώρες», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το υπουργείο του, προσθέτοντας πως η Κίνα είναι «διατεθειμένη να παίξει εποικοδομητικό ρόλο» προκειμένου να εξευρεθεί λύση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ