Συζήτηση Ρούτε - Ζελένσκι για τις ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συνομίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, οι οποίες οδήγησαν σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα.

«Μίλησα με τον Ζελένσκι για την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να προκαλούν τρομερό ανθρώπινο πόνο, καθώς και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ρούτε στο X.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει την κρίσιμη υποστήριξη που χρειάζεται για να αμυνθεί σήμερα και τελικά να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ