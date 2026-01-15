Ειδήσεις | Διεθνή

Συζήτηση Ρούτε - Ζελένσκι για τις ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συζήτηση Ρούτε - Ζελένσκι για τις ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα
Μαρκ Ρούτε / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συνομίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, οι οποίες οδήγησαν σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συνομίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, οι οποίες οδήγησαν σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα.

«Μίλησα με τον Ζελένσκι για την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να προκαλούν τρομερό ανθρώπινο πόνο, καθώς και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ρούτε στο X.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει την κρίσιμη υποστήριξη που χρειάζεται για να αμυνθεί σήμερα και τελικά να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μεγάλες τιμές για Belh@rra - Η λίστα του Αγροτικού Σίντλερ - Κλειδί-πασπαρτού ο Σύλλογος των Τεμπών

ΟΤΕ: Νέα τριετής επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ο «Κίμων» στην Ελλάδα: Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας Belharra

tags:
Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte)
ΝΑΤΟ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider