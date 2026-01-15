Ειδήσεις | Διεθνή

Οι ΗΠΑ μειώνουν το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Κατάρ

Οι ΗΠΑ μειώνουν το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Κατάρ
Αμερικανικά αεροσκάφη που είχαν απομακρυνθεί χθες από τη βάση Αλ Ουμπέιντ επιστρέφουν σταδιακά στην βάση.

Το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουμπέιντ στο Κατάρ έχει μειωθεί μετά την αυξημένη επιφυλακή στην οποία είχε τεθεί χθες Τετάρτη, δήλωσαν σήμερα στο Reuters τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για την κατάσταση.

Αμερικανικά αεροσκάφη που είχαν απομακρυνθεί χθες από τη βάση Αλ Ουμπέιντ επιστρέφουν σταδιακά στην βάση, δήλωσε μία από τις πηγές. Οι άλλες δύο πηγές, και οι δύο τους διπλωμάτες που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν ότι μέρος του προσωπικού το οποίο είχε ειδοποιηθεί να εγκαταλείψει τη βάση χθες του επετράπη να επιστρέψει.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ δεν σχολίασε το θέμα όταν επικοινώνησε μαζί της το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
ΗΠΑ
Κατάρ
