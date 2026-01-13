ΗΠΑ: «Τρομοκρατική οργάνωση» οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι σε Αίγυπτο, Λίβανο και Ιορδανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν σήμερα «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο, τον Λίβανο και την Ιορδανία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επικαλούμενος εν μέρει τη στήριξη που λέει ότι προσέφεραν στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ο χαρακτηρισμός αυτός «αντικατοπτρίζει τα πρώτα μέτρα μιας συνεχιζόμενης δράσης για την αντιμετώπιση της βίας και της αποσταθεροποίησης (που προκαλούν τα παραρτήματα) των Αδελφών Μουσουλμάνων παντού όπου βρίσκονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να στερήσουν από τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων τους αναγκαίους πόρους για να επιδοθούν σε ή να στηρίξουν την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα για την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας. Στο κείμενο αυτό αναφερόταν ότι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στον Λίβανο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο –τη χώρα όπου ιδρύθηκε το κίνημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας το 1928– «διαπράττουν ή ενθαρρύνουν και στηρίζουν βίαιες, αποσταθεροποιητικές εκστρατείες που βλάπτουν τις ίδιες τις περιοχές τους, τους Αμερικανούς πολίτες ή τα αμερικανικά συμφέροντα».

Με τον χαρακτηρισμό της ως «τρομοκρατική οργάνωση» οι ΗΠΑ μπορούν να λάβουν οικονομικά και διοικητικά μέτρα σε βάρος της Αδελφότητας, όπως να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία, να απαγορεύσουν συναλλαγές ή την είσοδο των μελών της στο αμερικανικό έδαφος.

«Παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας δηλώνουν ότι είναι νόμιμες πολιτικές οργανώσεις ενώ, στο παρασκήνιο, στηρίζουν ρητά και με ενθουσιασμό τρομοκρατικές ομάδες όπως τη Χαμάς» ανέφερε εξάλλου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Αδελφότητα, μια διακρατική, ισλαμιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, ήταν επί χρόνια το κυριότερο αντιπολιτευόμενο κίνημα στην Αίγυπτο, παρά την καταστολή της από τις αρχές. Σήμερα θεωρείται και από το Κάιρο «τρομοκρατική» οργάνωση και εξαλείφθηκε από το πολιτικό τοπίο μετά τη σύντομη, μονοετή θητεία (2012-13) ενός μέλους της, του Μοχάμεντ Μόρσι, στην προεδρία της χώρας. Ο Μόρσι πέθανε το 2019.

Η Αδελφότητα έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Σαουδική Αραβία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ