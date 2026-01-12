Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απελευθέρωση 116 κρατουμένων

Όσοι αφέθηκαν ελεύθεροι «είχαν στερηθεί την ελευθερία τους για ενέργειες που είχαν σχέση με τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης και την υπονόμευση της σταθερότητας του έθνους», ανέφερε το υπουργείο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε σήμερα ότι 116 κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί «τις τελευταίες ώρες», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, αν και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν μικρότερο αριθμό.

Η κυβερνητική ανακοίνωση έρχεται έπειτα από τρεις ημέρες κατά τις οποίες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν καθυστερήσεις στις απελευθερώσεις κρατουμένων, για τις οποίες η οργάνωση Foro Penal δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι είχαν φθάσει μόλις τις 41, περιλαμβανομένων 24 που απελευθερώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Οι απελευθερώσεις σημειώνονται έπειτα από μία εβδομάδα πολιτικής αναταραχής στο Καράκας μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Όσοι αφέθηκαν ελεύθεροι «είχαν στερηθεί την ελευθερία τους για ενέργειες που είχαν σχέση με τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης και την υπονόμευση της σταθερότητας του έθνους», ανέφερε το υπουργείο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς οργανισμοί και προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ζητούν εδώ και πολλά χρόνια την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης και τιμηθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, ήταν από εκείνους που καλούσαν για απελευθέρωση κρατουμένων στους οποίους περιλαμβάνονται και στενοί συνεργάτες της.

Η Ματσάδο ήταν σήμερα στο Βατικανό όπου συναντήθηκε με τον πάπα Λέοντα.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροδρίγκες δήλωσε την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, πως ένας σημαντικός αριθμός κρατουμένων, αλλοδαπών αλλά και Βενεζουελάνων, επρόκειτο να αφεθούν ελεύθεροι. Ο Ροδρίγκες είναι αδελφός της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με τη Foro Penal, τουλάχιστον 800 άνθρωποι ήταν έγκλειστοι στις φυλακές ως πολιτικοί κρατούμενοι κατά την έναρξη της χρονιάς στη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχουν κρατούμενοι για πολιτικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ