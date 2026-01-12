Κλειστά σχολεία σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Σουφλί λόγω παγετού και χιονοπτώσεων

Η δημοτική Αρχή συστήνει στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης καθώς και σε συνθήκες παγετού.

Στην απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών -με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τον παγετό και τη χιονόπτωση- προχώρησαν, σήμερα, οι δήμαρχοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου.

Ειδικότερα, στον Δήμο Ορεστιάδας, λόγω παγετού στο οδικό δίκτυο και χιονοπτώσεων, είναι σήμερα κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ορεστιάδας, και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ), όλες οι μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία).

Για λόγους ασφαλείας και προς αποφυγή προβλημάτων κατά τη μετακίνηση των μαθητών δεν λειτουργούν, σήμερα, οι σχολικές μονάδες τους οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς του Δήμου Σουφλίου. Η δημοτική Αρχή συστήνει στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης καθώς και σε συνθήκες παγετού.

Τέλος, στην αναστολή λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού και των σχολικών μονάδων Α’ βαθμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης της δημοτικής κοινότητας Μεταξάδων προχώρησε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, ενώ κανονικά λειτουργούν όλα τα άλλα σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ