Καιρός: Πρωτοχρονιά με κρύο - Αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.

Με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, ενώ αρκετό κρύο αναμένεται παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιά, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να είναι αισθητές από σήμερα Κυριακή.

Αναλυτικότερα, σήμερα Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε μεγάλο μέρος της χώρας με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο τα νότια ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι δυτική βορειοδυτική και βαθμιαία βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια έως 10 με 14 βαθμούς, έως 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα.

Το πρωί και τη νύχτα παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 3 έως 11 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νότια και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Πηγή: ertnews.gr