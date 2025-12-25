Reuters: H ακτοφυλακή των ΗΠΑ περιμένει ενισχύσεις για να κατασχέσει δεξαμενόπλοιο στη Βενεζουέλα

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ περιμένει την άφιξη πρόσθετων δυνάμεων πριν επιχειρήσει ενδεχομένως να επιβιβαστεί και να κατασχέσει ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και το οποίο καταδιώκει από την Κυριακή, δήλωσαν στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το πλοίο, το οποίο ναυτιλιακές ομάδες έχουν αναγνωρίσει ως Bella 1, αρνήθηκε να επιθεωρηθεί από την Ακτοφυλακή. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολή πιθανότατα θα ανατεθεί σε μία από τις δύο μόνο ομάδες ειδικών - γνωστές ως Ομάδες Αντιμετώπισης Ναυτικής Ασφάλειας - οι οποίες μπορούν να επιβιβαστούν σε πλοία υπό αυτές τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της καταρρίχησης από ελικόπτερα.

Η καταδίωξη που διαρκεί μια ημέρα υπογραμμίζει την αναντιστοιχία μεταξύ της επιθυμίας της κυβέρνησης Τραμπ να κατάσχει πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις κοντά στη Βενεζουέλα και των περιορισμένων πόρων του οργανισμού που διεξάγει ανάλογες επιχειρήσεις, της Ακτοφυλακής.

Σε αντίθεση με το Ναυτικό των ΗΠΑ, η Ακτοφυλακή μπορεί να διεξάγει ενέργειες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης και της κατάσχεσης πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα διέταξε «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, στην τελευταία κίνηση της Ουάσινγκτον να αυξήσει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ακτοφυλακή έχει κατασχέσει δύο πετρελαιοφόρα κοντά στη Βενεζουέλα. Μετά την πρώτη κατάσχεση, στις 10 Δεκεμβρίου, η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δημοσίευσε ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων που δείχνει δύο ελικόπτερα να πλησιάζουν ένα πλοίο και οπλισμένα άτομα με καμουφλάζ να αιωρούνται από πάνω του.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σαββάτου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο επιβλέπει την Ακτοφυλακή, έδειξε αυτό που φαινόταν να είναι αξιωματικοί της Ακτοφυλακής στο αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φόρντ να ετοιμάζονται να αναχωρήσουν και να κατασχέσουν το δεξαμενόπλοιο Centuries, το δεύτερο από τα πλοία στο οποίο επιβιβάστηκαν οι ΗΠΑ.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι αξιωματικοί της Ακτοφυλακής στο Ford ήταν από μια Ομάδα Αντιμετώπισης Ναυτικής Ασφάλειας και εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ μακριά από το Bella 1 για να πραγματοποιήσουν επιχείρηση επιβίβασης.

«Υπάρχουν περιορισμένες ομάδες που είναι εκπαιδευμένες για τέτοιου είδους επιβιβάσεις», δήλωσε ο Corey Ranslem, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας θαλάσσιας ασφάλειας Dryad Global και προηγουμένως στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιοι, εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι, οδήγησαν το Λιμενικό Σώμα να μην κατασχέσει ακόμη το πλοίο.