Σουηδία: Μόνο μισή ώρα ηλιοφάνειας έχει καταγραφεί τον Δεκέμβριο στη Στοκχόλμη

Η Στοκχόλμη κατέγραψε μόνο μισή ώρα ηλιοφάνειας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, μια τάση που, αν συνεχιστεί, θα σημαίνει ότι ο φετινός Δεκέμβριος θα είναι ο πιο σκοτεινός από το 1934, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Η Σουηδία, όπως και οι άλλες σκανδιναβικές χώρες, είναι συνηθισμένη σε χειμώνες με μεγάλη διάρκεια, χωρίς ηλιοφάνεια και σύντομες ημέρες εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης.

Όμως ο φετινός Δεκέμβριος ήταν ιδιαίτερα σκοτεινός και συννεφιασμένος στη Στοκχόλμη, δήλωσε ο μετεωρολόγος Βίκτορ Μπέργκμαν του Σουηδικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας και Υδρολογίας.

«Μέχρι στιγμή τον Δεκέμβριο καταγράφηκε μόνο μισή ώρα ηλιοφάνειας», εξήγησε.

«Είχαμε ασταθή συστήματα χαμηλής πίεσης, με ήπιο και υγρό καιρό, που έφερε πολλά σύννεφα. Ο ουρανός δεν είχε την ευκαιρία να καθαρίσει», πρόσθεσε. «Ο ήλιος ήταν αδύναμος και οι ακτίνες του δεν κατάφεραν να περάσουν από τα σύννεφα», σημείωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από το 1991 ως το 2020, η μέση διάρκεια ηλιοφάνειας στη Στοκχόλμη για τον Δεκέμβριο ήταν περίπου 33 ώρες, είπε ο Μπέργκμαν.

Όμως ο ήλιος ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι πάνω από τη σουηδική πρωτεύουσα τις επόμενες ημέρες, «αν και είναι κάπως αβέβαιο», επεσήμανε.

Ο πιο σκοτεινός Δεκέμβριος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Στοκχόλμη ήταν αυτός του 1934, όταν η ηλιοφάνεια ήταν τόσο αδύναμη που εκτιμήθηκε «σε μηδέν ώρες», δήλωσε ο Μπέργκμαν.

Σε άλλες περιοχές της Σουηδίας η ηλιοφάνεια ήταν περισσότερη τον Δεκέμβριο, με την πόλη Καρλσκρόνα, στα νοτιοανατολικά να έχει καταγράψει μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα 12 ώρες, τις περισσότερες σε όλη τη χώρα.

Εξάλλου δεν έχει χιονίσει φέτος ακόμη στη Στοκχόλμη, γεγονός που συμβάλλει στη σκοτεινιά, διότι όπως αντανακλά από το έδαφος το χιόνι φωτίζει το περιβάλλον.

Αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει, προβλέπει ο Μπέργκμαν, με τις ελπίδες των κατοίκων της Στοκχόλμης για λευκά Χριστούγεννα να εξανεμίζονται. «Οι προβλέψεις είναι πολύ απαισιόδοξες για τα Χριστούγεννα», είπε.

