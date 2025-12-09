Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το ν/σ για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο "Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις».



Επί της αρχής καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τελικά τάχθηκε με το «παρών». Η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα στα Πρακτικά την ψηφοφορία της επί του νομοσχεδίου και των τροπολογιών.



Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρών συντάξεων, τη μεταφορά υφιστάμενων ιδρυμάτων σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, την παραχώρηση χρήσης διαχείρισης και εκμετάλλευσης έκτασής αποχαρακτηρισμένης από τη χερσαία ζώνη Λιμένος Κέρκυρας στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς που τάχθηκαν με το «παρών»



Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την στήριξη συγγενών θυμάτων και των πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και την πλημμύρα στην περιοχή της Μάνδρας το 2017 ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ