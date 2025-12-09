Ειδήσεις | Ελλάδα

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το ν/σ για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το ν/σ για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές
Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο "Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις».

Επί της αρχής καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τελικά τάχθηκε με το «παρών». Η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα στα Πρακτικά την ψηφοφορία της επί του νομοσχεδίου και των τροπολογιών.

Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρών συντάξεων, τη μεταφορά υφιστάμενων ιδρυμάτων σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, την παραχώρηση χρήσης διαχείρισης και εκμετάλλευσης έκτασής αποχαρακτηρισμένης από τη χερσαία ζώνη Λιμένος Κέρκυρας στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς που τάχθηκαν με το «παρών»

Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την στήριξη συγγενών θυμάτων και των πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και την πλημμύρα στην περιοχή της Μάνδρας το 2017 ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι αγανακτισμένοι της Κρήτης - Λ. Καρχιμάκης: Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης

«Ήλιος»: Συντάξεις έως 940€ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων - Στα 794,5€ το μέσο ποσό

Tο τίμημα για την Εγνατία - Αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας - Η φούσκα

tags:
Βουλή
Νομοσχέδιο
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
Κληρονομιά
Δωρεές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider