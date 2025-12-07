Ειδήσεις | Ελλάδα

Αποκαταστάθηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισα - Λειανοκλάδι - Λάρισα

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Αποκαταστάθηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισας-Λειανοκλαδίου-Λάρισας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train.

Ως εκ τούτου, από σήμερα Κυριακή 7/12/2025 όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity θα πραγματοποιούνται κανονικά στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και των αποψινών IC 56 και IC 57.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

