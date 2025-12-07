Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Γερμανός ΥΠΕΞ για σπάνιες γαίες και χάλυβα

Ο Γιόχαν Βάντεπουλ πρόκειται να ταξιδέψει στη Κίνα σε μια περίοδο που η εμπορική ένταση μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου εντείνεται

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα όπως οι σπάνιες γαίες και ο χάλυβας κατά τη διάρκεια του επικείμενου ταξιδιού του στην Κίνα, δήλωσε την Κυριακή, υπογραμμίζοντας την πρόκληση για το Βερολίνο στο να διαχειριστεί μια χώρα που αποτελεί ταυτόχρονα τον κορυφαίο εμπορικό του εταίρο και έναν βασικό ανταγωνιστή.

Ο Γιόχαν Βάντεπουλ πρόκειται να ταξιδέψει στη Κίνα για την πρώτη του επίσκεψη τη Δευτέρα, σε μια περίοδο που η εμπορική ένταση μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου εντείνεται, ιδιαίτερα στους τομείς των ημιαγωγών, των ορυκτών, του χάλυβα και των ηλεκτρικών οχημάτων.

«Οι εμπορικοί περιορισμοί, ιδίως στις σπάνιες γαίες, αποτελούν εξίσου μεγάλη ανησυχία για τις εταιρείες μας όσο και η υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στην ηλεκτροκίνηση και τον χάλυβα», δήλωσε ο Βάντεπουλ σε σχόλια που προετοιμάστηκαν ενόψει του ταξιδιού του.

«Θα θίξω αυτά τα ζητήματα, που είναι τόσο κεντρικά για τη γερμανική οικονομία», πρόσθεσε, καλώντας επίσης την Κίνα να αξιοποιήσει την επιρροή της στη Ρωσία στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Το ταξίδι είχε αναβληθεί

Ο Βάντεπουλ ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ταξιδέψει στην Κίνα τον Οκτώβριο, αλλά η επίσκεψή του αναβλήθηκε επειδή το Πεκίνο είχε επιβεβαιώσει μόνο μία από τις συναντήσεις που είχε ζητήσει.

«Σε περιόδους αυξανόμενων διεθνών εντάσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η άμεση και εντατική ανταλλαγή απόψεων με την Κίνα είναι αναγκαία - πράγματι, αναντικατάστατη», δήλωσε ο Βάντεπουλ.

«Είναι σαφές ότι πολλά ερωτήματα δεν είναι εύκολο να απαντηθούν και ότι οι οπτικές μας διαφέρουν συχνά σημαντικά. Αλλά είναι εξίσου σαφές ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η ευημερία στη Γερμανία και την Ευρώπη συνδέονται στενά με την Κίνα», πρόσθεσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Οι πρόσφατοι περιορισμοί στις κινεζικές προμήθειες σπανίων γαιών και ημιαγωγών έχουν αναδείξει την εξάρτηση της Ευρώπης σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, καθώς και το γεγονός ότι η ήπειρος μέχρι στιγμής έχει αποτύχει να αναπτύξει τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού για στρατηγικά εξαρτήματα.

Επιπλέον, οι εισαγωγές φθηνού χάλυβα από την Ασία έχουν πλήξει τη ντόπια βιομηχανία στις προσπάθειές της για απανθρακοποίηση, οδηγώντας τις Βρυξέλλες στην επιβολή ποσοστώσεων για καλύτερη προστασία των δοκιμαζομένων χαλυβουργιών.