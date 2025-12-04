Ειδήσεις | Ελλάδα

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Στις 430.000 τα θανατωθέντα ζώα - 80 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Στις 430.000 τα θανατωθέντα ζώα - 80 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα
Συνολικά έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σε 433.229 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Συνολικά έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24-30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (37), ενώ σημαντικός αριθμός κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στις ΠΕ Λάρισας, Ηλείας, Ν. Αχαΐας, Ξάνθης, Σερρών και Ροδόπης.

Αναλυτικά, βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν:

  • 31 κρούσματα στις 26/11/2025,
  • 22 κρούσματα στις 27/11/2025,
  • 27 κρούσματα στις 28/11/2025.

