Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία την Παρασκευή - Αναλυτικά οι περιοχές

Σε ποιους δήμους πρόκειται να ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων για αύριο Παρασκευή.

Κλείνουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές της επικράτειας για αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Byron που σαρώνει όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι Δήμοι.

Σε εξέλιξη έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία

Σύμφωνα με απόφαση των Δήμων, πρόκειται να ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων για αύριο Παρασκευή στους ακόλουθους δήμους:

Ταύρος - Μοσχάτο

Mε απόφαση του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων καθώς πρόκειται να επικρατήσουν ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής.

Ρόδος

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, όλα τα Ειδικά Σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Ρόδου»

Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη ο Δήμος ανακοίνωσε : «Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Θήρας, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025. Με την υπ’ αριθμ. 556/2025 απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών»

Κατερίνη

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Τήλος

Στην Τήλο, ο Δήμος ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων

Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ΚΔΑΠ και του Παιδικού Σταθμού) θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 4/12/2025 και συστήνει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς την παροχή απομακρυσμένης διδασκαλίας μέσω σύγχρονων μέσων, όπως προβλέπεται αντιστοίχως από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία».

Δήμος Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλακη, όλες οι σχολικές μονάδες στα Κύθηρα, όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 4/12/2025 για προληπτικούς λόγους προστασίας των μαθητών και της σχολικής κοινότητας».

Δήμος Ύδρας

Ο Δήμος Ύδρας, επισημαίνει από την πλευρά του: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για αύριο (04/12/2025) στην περιοχή μας με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή βροχόπτωση, για προληπτικούς λόγους όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες της Ύδρας μας θα παραμείνουν κλειστές. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, αναμένονται και για την Παρασκευή (05/12/2025).

Δήμος Σύμης

Παράλληλα, ο Δήμος Σύμης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο δήμαρχος Σύμης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».