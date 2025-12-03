Χιλιάδες τρακτέρ στα μπλόκα των αγροτών - Έρχεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Πάνω από 5.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία. Έπονται κρίσιμες αποφάσεις με τους αγρότες να προετοιμάζονται για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 5.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά. Στη Στερεά Ελλάδα, παραγωγοί από Φθιώτιδα και Βοιωτία κλιμακώνουν τις δράσεις τους και να συγκροτούν νέα μπλόκα σε καίρια οδικά σημεία. Το πρώτο μπλόκο στην περιοχή της Φθιώτιδας στήθηκε ήδη στην Ομβριακή, όπου περίπου 80 τρακτέρ από τον Δομοκό παρατάχθηκαν στο οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες αναμένουν ενισχύσεις από τα γύρω χωριά, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η δύναμη του μπλόκου θα αυξηθεί σημαντικά. Όπως δηλώνουν, στόχος τους είναι η μαζικοποίηση της κινητοποίησης και η σταδιακή μετάβαση προς την Ε65, με σκοπό το ολιγόωρο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του κόμβου Ξυνιάδας, εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Την ίδια στιγμή ωστόσο στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται 1.300 τρακτέρ παρατεταγμένα ενώ καταφθάνουν και άλλα από χωριά των Τρικάλων. Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Παράλληλα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών της Λαμίας, όπου ολοκληρώθηκε κύκλος συσκέψεων με συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση που ελήφθη είναι η μεταφορά τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου και το κλείσιμο του κομβικού σημείου του εθνικού δικτύου. Η κινητοποίηση προγραμματίζεται για το ερχόμενο Σάββατο, ενώ ήδη πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις στα χωριά της κεντρικής Φθιώτιδας και άλλων περιοχών του νομού.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και πολυπληθούς μπλόκου, ως ενιαίο μήνυμα πίεσης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες της Αταλάντης, οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν συγκέντρωση στον κόμβο της Αταλάντης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ενισχύσουν το μπλόκο του Μπράλου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αγροτών σε επίπεδο Φθιώτιδας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη Βοιωτία. Στη Θήβα, οι αγρότες συγκεντρώνουν τρακτέρ σε σημεία γύρω από την πόλη, περιμένοντας μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες ημέρες. Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς την εθνική οδό, εφόσον οι δυνάμεις τους ενισχυθούν επαρκώς.

Αντιστοίχως, στον Ορχομενό, αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται ήδη από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας με σαφή προσανατολισμό την εθνική οδό στη διασταύρωση Κάστρου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν την δημιουργία ενός ακόμη ισχυρού μπλόκου που θα ενισχύσει τη συνολική πίεση των αγροτών προς την Πολιτεία. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι αγρότες φαίνεται να προετοιμάζονται για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους. Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία

Ταυτόχρονα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο Κόμβο Νησελίου (276 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κουλούρας (262 χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Κοζάνη, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα οχήματα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου και μέσω της παλαιάς ΕΟ Θεσσαλονίκης - Αθηνών, της παλαιάς ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κοζάνης και της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας.