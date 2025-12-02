Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών: 2.000 τρακτέρ στον Ε65 - Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, ενισχύοντας με τρακτέρ τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα.

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, ενισχύοντας με τρακτέρ τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα, ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συνελεύσεις θα είναι καθημερινές και τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα μπλόκα, με τους αγρότες να προειδοποιούν πως θα περάσουν τις γιορτές στους δρόμους, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Mιχάλης Χρυσοχοΐδης διεμήνυσε πως: «δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια».

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, τον Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στον κόμβο της Νίκαιας, ο αριθμός των τρακτέρ ξεπερνά τα 1.000 που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

«Κλειστός για όσο χρειαστεί ο Ε65»

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί μέχρι να βρεθούν λύσεις. Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά σε βαμβάκι και σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς.

Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος. Στην κεντρική πλατεία Λάρισας συγκεντρώθηκαν, το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι πραγματοποιώντας κινητοποίηση με κορναρίσματα και ελληνικές σημαίες, ενώ ως ένδειξη διαμαρτυρίας, έριξαν γάλατα, άχυρα και καλαμπόκι στο πλακόστρωτο.

Όπως υποστήριξαν σε δηλώσεις τους, «ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του μετά τις απώλειες ζώων από την ευλογιά, την καθυστέρηση ή μη καταβολή αποζημιώσεων και τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις που καθιστούν την επιβίωση δυσκολότερη». Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η άμεση στήριξη από την Πολιτεία με δίκαιες αποζημιώσεις για τα θανατωμένα κοπάδια, διαφάνεια και λύσεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Θεωρούν πως η υποβάθμιση της κτηνοτροφίας στερεί από τον πρωτογενή τομέα τον βασικό του πυλώνα, υπογραμμίζοντας πως οι επιπτώσεις θα αγγίξουν συνολικά την τοπική οικονομία. Δήλωσαν ακόμη πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον δρόμο, «αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις και πολιτική βούληση για τη στήριξη του κλάδου», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Αποκλείστηκε το τελωνείο Ευζώνων - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18:00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται. Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, οι οποίες ισχύουν μέχρι νεωτέρας, αποφάσισε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όλα τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Ευζώνων και μέσω του Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Ευζώνων, κόμβο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, και των νομών Ημαθίας και Πέλλας θα κατευθύνονται προς Αθήνα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Κομοτηνής

Τη διακοπή -λόγω των σημερινών αγροτικών κινητοποιήσεων- της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανατολικού ανισόπεδου κόμβου της πρωτεύουσας της Ροδόπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ξάνθη, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης. Η διακοπή ισχύει ήδη από τις 12.00 και θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας. Στη διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναλλακτικές παρακαμπτήριες διαδρομές, μέσω της πόλης της Κομοτηνής.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες του Έβρου - Καλέσματα σε Ροδόπη και Ξάνθη

Στο τελωνείο των Κήπων θα κατευθυνθούν, σήμερα, με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου διεκδικώντας -μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και λίγο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό.

Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ' όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας, όπως τονίζεται.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου -Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας- έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.