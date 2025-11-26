Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τη λειψυδρία - Επί τάπητος ο κόκκινος συναγερμός για την Αττική

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη λειψυδρία.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ και της ΡΑΑΕΥ για τα χαμηλά αποθέματα νερού και την πιθανότητα κήρυξης έκτακτης ανάγκης στην Αττική. Το θέμα της λειψυδρίας θα συζητηθεί και αύριο στο διοικητικό συμβούλιο της ΡΑΑΕΥ, όπου αναμένεται να εξεταστούν τα πιο πρόσφατα υδρολογικά δεδομένα και η επιστημονική τεκμηρίωση που στηρίζει την ανάγκη ενεργοποίησης του υψηλότερου επιπέδου συναγερμού ("κόκκινου").

Η πιθανή κήρυξη έκτακτης ανάγκης δεν συνεπάγεται έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, αλλά οδηγεί κυρίως σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης με διαδικασίες fast track έργων ύδρευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση.

Το υδρολογικό ισοζύγιο της πρωτεύουσας βρίσκεται σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας. Ταυτόχρονα, την εικόνα επιβαρύνει περαιτέρω η αυξημένη κατανάλωση. Η ΕΥΔΑΠ καταγράφει άνοδο της ζήτησης που υπερέβη το 10% το 2024, ενώ η τάση για το 2025 παραμένει ανοδική. Η θερμοκρασιακή άνοδος, η χαμηλή βροχόπτωση και οι καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα έχουν ενισχύσει το ενδεχόμενο η Αττική να φτάσει στα όρια του συστήματος μέσα στους θερινούς μήνες του 2026.

Ήδη από τα τέλη του 2024, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ είχε προειδοποιήσει ότι η πρωτεύουσα βρισκόταν σε «πορτοκαλί συναγερμό», αναγνωρίζοντας ότι τα υδρολογικά δεδομένα έδειχναν συνεχή επιδείνωση και ότι απαιτούνταν άμεσες επενδύσεις και παρεμβάσεις για τη θωράκιση της υδροδότησης. Η τότε δήλωσή του θεωρήθηκε σαφές σήμα προς την Πολιτεία, καθώς ο «πορτοκαλί συναγερμός» αποτελεί το τελευταίο ενδιάμεσο στάδιο πριν από την κήρυξη «κόκκινου», δηλαδή την επίσημη ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης ανάγκης.

Τι σημαίνει «κόκκινος συναγερμός» - Τα επίπεδα υδατικού κινδύνου

Ο «κόκκινος συναγερμός» αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα του συστήματος προειδοποίησης για τη λειψυδρία και ενεργοποιείται όταν τα αποθέματα νερού έχουν πέσει σε επίπεδα που απειλούν άμεσα την επάρκεια της υδροδότησης. Η κήρυξή του δεν συνεπάγεται περιορισμούς στην κατανάλωση για τους πολίτες, αλλά επιτρέπει στην Πολιτεία να κινηθεί με εξαιρετικά επιταχυνόμενες διαδικασίες: γρήγορη χρηματοδότηση έργων, ευέλικτες αδειοδοτήσεις, σύντμηση διαγωνισμών και άμεση υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων.

Πριν από αυτό, προηγούνται δύο στάδια. Το πρώτο είναι το επίπεδο «επιτήρησης», το οποίο ενεργοποιείται όταν εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις πτώσης των αποθεμάτων και απαιτείται στενή παρακολούθηση της εξέλιξης. Το δεύτερο είναι ο «πορτοκαλί συναγερμός», που σηματοδοτεί ότι η κατάσταση έχει ήδη επιδεινωθεί σημαντικά και ότι απαιτούνται προληπτικές ενισχύσεις, ενίσχυση των υποδομών, προετοιμασία εναλλακτικών πηγών υδροδότησης και πιο αυστηρός έλεγχος των υδρολογικών δεδομένων.

Το πέρασμα στον «κόκκινο συναγερμό» σημαίνει ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση της Πολιτείας, καθώς η Αττική βρίσκεται ένα βήμα πριν την πλήρη υδρολογική πίεση. Οι αποφάσεις της τρέχουσας έκτακτης σύσκεψης στο ΥΠΕΝ θα κρίνουν το πότε και με ποιον τρόπο θα ενεργοποιηθεί το ανώτατο αυτό καθεστώς, διαμορφώνοντας το πλαίσιο δράσης για τους επόμενους κρίσιμους μήνες.