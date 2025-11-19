Στις αρχές του 2026 θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το βραχιολάκι

Μέσα στο 2026 επίσης αναμένεται να μπουν μπουλντόζες στον Ασπρόπυργο για την μεταφορά των φυλακών του Κορυδαλλού, ανέφερε επίσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος.

Στους πρώτους μήνες του 2026 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων (βραχιολάκια), σύμφωνα με όσα ανέφερε, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Μέσα στο 2026 επίσης αναμένεται να μπουν μπουλντόζες στον Ασπρόπυργο για την μεταφορά των φυλακών του Κορυδαλλού, ενώ το επόμενο διάστημα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαναφορά της κοινωφελούς εργασίας.

«Θεσμοθετήσαμε, με τον ν. 5187/2025, την ηλεκτρονική επιτήρηση, το βραχιολάκι, το οποίο είχε θεσμοθετηθεί μεν αλλά εμείς το καθιερώσαμε για όλη την Ελλάδα και χωρίς να πληρώνει κανένας κάτι. Τρέχει ο διαγωνισμός και πιστεύουμε ότι τους πρώτους μήνες του νέου χρόνου θα έχουμε τελειώσει οπότε το βραχιολάκι θα μας βοηθήσει πολύ, θα βγάλει πολλούς έξω, υπόδικους, με άδειες, θα μας δώσει μια μεγάλη ανάσα», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος που κλήθηκε να απαντήσει ποια μέτρα προωθούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου του υπερπληθυσμού στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα μέτρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Το θέμα έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι με βάση δημοσιευμένα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, στις 3 Νοεμβρίου 2025 κρατούνταν, συνολικά, δεκατρείς χιλιάδες διακόσιοι τριάντα επτά (13.237) κρατούμενοι στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ο βουλευτής επισήμανε ότι η επίσημη χωρητικότητα των ελληνικών φυλακών είναι δέκα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (10.763) θέσεις, δηάδή διαπιστώνεται υπέρβαση κατά 2.474 κρατουμένους, ήτοι υπερπλήρωση κατά 122,9%.

«Εμφανίζεται το φαινόμενο ορισμένες φυλακές να έχουν σχετικά χαμηλή πληρότητα π.χ. Αγροτική Τίρυνθας: 67,5% ενώ κάποιες άλλες (κλειστές) έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά πληρότητας π.χ. Κομοτηνής: 210,4%, Νέων Βόλου: 246,2%, Τρίπολης: 228,3%. Σημειώνεται ότι την 1η Ιανουαρίου 2025, το σύνολο των κρατουμένων ήταν έντεκα χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα τέσσερις (11.484). Συνεπώς, σε διάστημα δέκα (10) μηνών παρουσιάζεται εντυπωσιακή αύξηση χιλίων επτακοσίων πενήντα τριών (1.753) κρατουμένων, ήτοι δεκαπέντε τις εκατό (15,26%). Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν δυσχερείς συνθήκες κράτησης για τους κρατουμένους με ενδεχόμενη την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα ναι, η πληρότητα είναι 122,9%. Το 2015 ήταν 119,34%. Το 2019 ήταν 107,24%. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ποσοστό πληρότητας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι στην Ιταλία 118%, στη Γαλλία 123%, στην Κύπρο 132%. Η χώρα μας διατηρεί συγκριτικά, χαμηλό δείκτη πληθυσμού κρατουμένων, ανά 100.000 κατοίκους», απάντησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι ο υπερπληθυσμός οφείλεται στην αυστηροποίηση των ποινών που επέφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλεται, είπε επίσης, στις επιτυχίες της αστυνομίας. «Μεγάλες επιτυχίες. Με την ίδρυση της μονάδας αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, μέσα σε ένα χρόνο, εξαρθρώθηκαν πάνω από 140 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 700 άτομα τα οποία έχουν οδηγηθεί στις φυλακές. Επίσης, οι συλλήψεις διακινητών, με το κλείσιμο των συνόρων μας στη θάλασσα έχουν συλληφθεί πάρα πολλοί διακινητές», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε: «Εμείς δεν θα ψηφίσουμε νόμους ανάλογους του 2015 και του 2019, που έβγαλε στυγνούς και επικίνδυνους εγκληματίες, τους άφησε ελεύθερους, τους έβγαλε έξω και συνέχισαν το έγκλημα. Εμείς τέτοιους νόμους δεν θα ψηφίσουμε».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε επίσης στοιχεία για τα αγροτικά καταστήματα, που δείχνουν ότι με την τροποποίηση του νόμου, ανέβηκαν τα ποσοστά ακόμη και στο 80% και στο 90%. «Στην Τίρυνθα τα ποσοστά είναι στο 80% και στο 90%, από 50% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και ενημέρωσε ότι σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα προβλέπεται η επαναφορά στον σωφρονιστικό κώδικα, της κοινωφελούς εργασίας. Σημείωσε εξάλλου ότι με τις παρεμβάσεις για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, έχουν μειωθεί θεαματικά οι υπόδικοι. Την ίδια ώρα, όπως τόνισε, προχωρά το πρόγραμμα για την κατασκευή νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών και συνθηκών. «Στο πλαίσιο του προγράμματος 2025-2030, θα έχουμε την κατασκευή άλλων 8 καταστημάτων. Σχεδιάζουμε και άμεσες λύσεις για τα νέα παιδιά στο Βόλο. Για τη μεταφορά στον Ασπρόπυργο των φυλακών Κορυδαλλού, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Ελπίζουμε από του χρόνου να μπουν μπουλντόζες. Στη Μεγαλόπολη έχουμε σχεδιάσει καταστήματα», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε:

«Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης. Αλλάζουμε τα πάντα μέσα. Τα πετάμε όλα και βάζουμε καινούργια, από τα στρώματα… βάφουμε, βάζουμε κλιματιστικά. Ό,τι μπορούμε. Αυξήσαμε το ημερήσιο κόστος διατροφής».

Οι συνθήκες διαβίωσης στα σωφρονιστικά καταστήματα, είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, είναι ένα θέμα πολιτισμού, είναι θέμα που κρίνεται η χώρα, είναι θέμα με διαχρονική εγκατάλειψη και με ευθύνες των πάντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ