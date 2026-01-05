Όρμπαν: Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι «καλή» για τις αγορές ενέργειας

«Αυτό που θεωρώ σημαντικό για την Ουγγαρία από αυτό είναι ότι, μαζί με τη Βενεζουέλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, θα μπορούν να ελέγχουν το 40-50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου».

Η απόφαση των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πιθανότητα θα έχει θετικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος προωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα θα ελέγχουν έως το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

Στη μεγαλύτερη επέμβαση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική μετά την εισβολή στον Παναμά το 1989, οι Ειδικές Δυνάμεις εφόρμησαν στο Καράκας με ελικόπτερα το Σαββατοκύριακο και αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο προτού τον μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που είναι σύμμαχος του Όρμπαν και έχει εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη ρωσική ενέργεια για το 2026 που είναι εκλογική χρονιά στην Ουγγαρία, έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να μοιραστεί τον πετρελαϊκό πλούτο της Βενεζουέλας.

«Αυτό που θεωρώ σημαντικό για την Ουγγαρία από αυτό είναι ότι, μαζί με τη Βενεζουέλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, θα μπορούν να ελέγχουν το 40-50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου», δήλωσε ο Όρμπαν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Είναι μια δύναμη ήδη ικανή να επηρεάσει την τιμή της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά... βλέπω μια ισχυρή πιθανότητα ως αποτέλεσμα του ότι η Βενεζουέλα τέθηκε υπό έλεγχο, να εμφανιστεί μια πιο ευνοϊκή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση για την Ουγγαρία και αυτά είναι καλά νέα».

Η Βουδαπέστη έχει προκαλέσει την οργή πολλών εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ καθώς συνεχίζει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και αέριο. Αν και επιμένει ότι αυτό εξακολουθεί να είναι απαραίτητο, η Βουδαπέστη κάνει επίσης βήματα για διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της.

Ο κρατικός όμιλος MVM υπέγραψε πενταετή συμφωνία με την αμερικανική ενεργειακή εταιρία Chevron για την προμήθεια δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ