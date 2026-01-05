Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Sky Express: Δύο πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, το σύνολο του υπόλοιπου πτητικού έργου υλοποιήθηκε κανονικά, με τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης.

Στην ακύρωση δύο μόνον πτήσεών της προχώρησε η Sky express παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν χθες λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, το σύνολο του υπόλοιπου πτητικού έργου υλοποιήθηκε κανονικά, με τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης. «Η ημέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική, ωστόσο ο επιχειρησιακός μηχανισμός της εταιρείας αντέδρασε άμεσα και με ταχείες αποφάσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους» σημειώνεται στην ανακοίνωσή της.

«Η SKY express θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όσων την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους» καταλήγει η ανακοίνωση.

