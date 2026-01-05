Πολιτική | Διεθνή

Στο Παρίσι την Τρίτη ο Κ. Μητσοτάκης για τη συνάντηση της συμμαχίας για την Ουκρανία

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν ακόμα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμαανουέλ Μακρόν.

Τη συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στη συνάντηση, εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ θα συμμετέχουν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ουκρανία
Γαλλία
Εμανουέλ Μακρόν
