Στην Τουρκία αύριο ο Ζελένσκι - Θα συμμετέχει σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, την Τουρκία και θα μετάσχει στις συνομιλίες εκεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα τουρκική πηγή.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, την Τουρκία και θα μετάσχει στις συνομιλίες εκεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα τουρκική πηγή.

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι προγραμματίζει να μεταβεί αύριο στην Τουρκία, μετά την επίσκεψή του σήμερα στην Ισπανία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις και ότι έχει αναπτύξει λύσεις που θα προτείνει στους εταίρους της.

«Προετοιμαζόμαστε να δώσουμε νέα ώθηση σε διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις τις οποίες θα προτείνουμε στους εταίρους μας. Ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να φέρουμε κοντύτερα τον τερματισμό του πολέμου», διευκρίνισε σχετικά με συναντήσεις στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε επίσης ότι το Κίεβο εργάζεται για να αποκατασταθούν οι συνθήκες για τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

Στο μεταξύ το ουκρανικό δημόσιο δίκτυο Suspilne ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο στην Ντνίπρο, το οποίο στεγάζει την αίθουσα σύνταξης και τον ουκρανικό ραδιοσταθμό Radio Dnipro κατά τη διάρκεια μεγάλης ολονύχτιας επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην πόλη.

Ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο, ο ασκών προσωρινά χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, διοικητικό κέντρο της οποίας είναι η Ντνίπρο, δήλωσε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως ρωσικά drones σφυροκόπησαν την περιοχή αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ, προκαλώντας τον τραυματισμό 2 ανθρώπων, πυρκαγιές και ζημιές σε συγκροτήματα διαμερισμάτων και υποδομές της πόλης.

Το Suspilne διευκρίνισε και αυτό σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι ξέσπασε πυρκαγιά, ανατινάχθηκαν τζάμια και πόρτες και υπέστησαν ζημιές τα δάπεδα και η στέγη του κτιρίου, αλλά δεν υπήρχε προσωπικό μέσα σε αυτό εκείνη την ώρα.

Το δίκτυο ανήρτησε φωτογραφία που δείχνει να έχει σχηματιστεί μια μεγάλη οπή στα τσιμεντένια δάπεδα κτιρίου, αφήνοντας εκτεθειμένο μεταλλικό οπλισμό του μπετόν, ενώ στο έδαφος υπάρχουν πεσμένα καλώδια και φατνώματα της οροφής.

Το Suspilne είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε πανεθνικό επίπεδο που διαχειρίζεται τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες ειδήσεων μέσω ενός δικτύου περιφερειακών σταθμών σε όλη τη χώρα.

Η Ντνίπρο, βιομηχανική πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία, και η ευρύτερη περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ έχουν επανειλημμένως αντιμετωπίσει ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε αμάχους και προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, βιομηχανίες και υποδομές.

Προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει σχετικά με την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ