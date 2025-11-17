Πολυτεχνείο: Στην πρεσβεία των ΗΠΑ η πορεία - 11 συλλήψεις και 34 προσαγωγές

Προληπτικοί έλεγχοι στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και προσαγωγές πριν την έναρξη της κύριας πορείας προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Τελευταία ενημέρωση 16:45

Έφτασε στις 16:20 μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία η πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η Νεολαία της ΠΑΣΠ, ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:30, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο.

Αμέσως μετά και κάτω από τη διακριτική επιτήρηση διμοιρίας αστυνομικών δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια, ξεκίνησε την πορεία της διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι ώρας σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων η 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, το μεσημέρι της Δευτέρας σε 1.072 ελέγχους που έγιναν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του στο κτηριακό συγκρότημα της Πατησίων την ιστορική επέτειο. Οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

«Όπως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, τιμούμε τη μαχόμενη νεολαία του Νοέμβρη 1973. Η καρδιά όλων των Ελλήνων είναι εδώ στον χώρο του Πολυτεχνείου. Είναι η ημέρα που αναλογιζόμαστε το δικό μας χρέος να διαφυλάξουμε τα αγαθά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», σημείωσε ο αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος.

«Η εξέγερση των φοιτητών είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση του λαού μας σαν σύμβολο αγώνα για την ελευθερία, αγώνα ενάντια στον φασισμό και αμφισβήτησης της εξάρτησης της χώρας από τα ξένα συμφέροντα», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής και υπογράμμισε ότι στον ΣΦΕΑ νιώθουν «υπερηφάνεια για τον αγώνα της νεολαίας σε αυτόν εδώ τον χώρο».

Ποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί από τις 14:00

Σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ, ΣΚΑΪ