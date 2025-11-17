Τι συμβαίνει στην αρτηριακή πίεση όταν πίνεις χυμό πορτοκαλιού κάθε μέρα

Χυμός πορτοκαλιού και υπέρταση: Τι μπορεί να περιμένετε αν τον καταναλώνετε καθημερινά;

Η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες της καθημερινότητας, από το άγχος και τον ύπνο μέχρι τις μικρές διατροφικές μας συνήθειες.

Ανάμεσα σε αυτά, ορισμένες τροφές και ροφήματα έχουν τραβήξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται πως μπορούν να συμβάλουν –έστω και μικρά– στη ρύθμισή της. Ένα από αυτά είναι και ο χυμός πορτοκαλιού, ένα δημοφιλές πρωινό ρόφημα που πολλοί καταναλώνουν καθημερινά.

Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις. Η έρευνα δεν απαντά στο ερώτημα πώς ο χυμός επηρεάζει την αρτηριακή πίεση μακροπρόθεσμα.

Γιατί ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στη μείωση της αρτηριακής πίεσης στους συμμετέχοντες, τα ευρήματα δεν είναι σαφή σχετικά με το πώς θα μπορούσε να την επηρεάσει μακροπρόθεσμα.

Ποιον ρόλο λοιπόν παίζει ο χυμός πορτοκαλιού εάν έχετε υπέρταση;

